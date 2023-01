Geburtshilfe am Limit: Warum ich trotzdem Hebamme werden will

Hebammen-Studentin Klara im Gespräch

Ich habe mich dann an mehreren Unis beworben und in Köln einen Studienplatz bekommen. Ich bin dankbar, dass das funktioniert hat und ich bin auch total begeistert von Köln, die Stadt bietet so viele Möglichkeiten.

Für viele von uns war der Weg hierher nicht geradlinig, wir kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich war zum Beispiel vorher am Theater, und mir ist wichtig, die Balance zwischen Privatleben, Studium und Beruf zu halten.

Kreißsaal statt Semesterferien

Unser Studium ist so aufgebaut, dass wir während des Semesters studieren und in den Semesterferien arbeiten. Wir sind über die ganze Stadt verteilt auf Wochenbettstationen, in Kreißsälen, in der Gynäkologie und auf Neugeborenen-Stationen eingesetzt.

Bald stehen außerdem noch Praktika an, ich freue mich besonders darauf, dass ich eine freiberufliche Hebamme begleiten darf, die Hausgeburten begleitet. Später so zu arbeiten, wäre auch für mich ein Traum. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, später an eine Klinik zu gehen. Es wäre nur schön, wenn wir dort bis dahin einfach mehr Hebammen wären.

Der Traum: Eine Hebamme für jede Geburt

Unter den Studierenden tauschen wir uns viel über unseren Beruf und unsere Zukunftsaussichten aus. Es wäre für uns alle ein Traum, wenn eine Eins-zu-Eins-Betreuung unter der Geburt möglich wäre - also eine Hebamme eine Geburt durchgängig betreut und nicht zwischen Kreißsälen hin und her wechseln muss.

Klara vermisst die äußere Beckengröße mithilfe eines Beckenzirkels

Oft geht das aber nur bei außerklinischen Geburten, also bei Geburten, die zu Hause oder zum Beispiel in einem Geburtshaus stattfinden. Deswegen zieht es mich dorthin.

Andererseits ann man in der Klinik auch Menschen betreuen, die keine einfache Schwangerschaft haben. Und ich merke gerade, wie viel Spaß es mir macht, das umzusetzen, was ich in der Uni gelernt habe. Dass ich mich auch mal an kompliziertere Fälle herantraue.

Die Entscheidung, ob ich nach dem Studium in einer Klinik oder außerhalb arbeite, ist deswegen noch nicht gefallen – und sie muss ja ohnehin nicht endgültig sein.