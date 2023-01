Hochwasseralarm in Halver

Durch den massiven Regen stieg die Volme in den Abendstunden rasant an. Die Feuerwehr hatte rund 1000 Sandsäcke entlang des Ufers und an Hauseingängen verbaut und warnte die Anwohner per Lautsprecher Durchsagen und durch die Warnapp "Nina".

Mehrere Keller mussten leer gepumpt werden. Im Bürgerhaus in Halver wurde eine Betreuungstelle eingerichtet, wo einige Anwohner vorübergehend Schutz gesucht haben. Bei vielen saß der Schock der Flutkatastrophe im Sommer 2021 offenbar noch tief.