Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Jörn Seidel.

THEMA DES TAGES

Grüner Strom: Erdkabel-Klage aus NRW vor Gericht • Im Zuge der Energiewende sollen neue unterirdische Stromtrassen grünen Strom von den Meeren im Norden quer durch die Republik in den Süden transportieren. Auf dem Weg dorthin passieren die neuen Trassen auch NRW , zum Beispiel Borgholzhausen im Kreis Gütersloh. Dort klagt eine Interessenvertretung von Landwirten gegen das Land NRW wegen der geplanten Erdverkabelung. Den Fall verhandelt heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig - das Urteil könnte wegweisend sein.

Die Kläger argumentieren, die Erdverkabelung sei wegen der Betroffenheit für die Landwirtschaft und wegen der massiven Eingriffe in den Boden zu beanstanden. Einer der Kläger, der Landwirt Georg von Kerssenbrock aus Borgholzhausen, sagte dem WDR : " Es ist erwiesen, dass an den Kabeln eine Grundwärme von 35 bis 40 Grad entsteht ." Diese Wärme gehe in den Boden hinein und wirke quasi wie eine Fußbodenheizung.

Wenn dann im Sommer noch um die 35 Grad quasi von oben mit dazukomme, könne dies für den Boden nicht von Vorteil sein, so von Kerssenbrock. Fachleute vermuten, dass dies Auswirkungen auf die Ernte haben wird.

WEITERE NACHRICHTEN

Frankreichs Regierung vor dem Aus • Frankreichs Regierung unter Ministerpräsident Michel Barnier droht rund drei Monate nach Amtsantritt das Aus - das Land steuert einer ungewissen politischen Zukunft entgegen. Barnier muss sich im Haushaltsstreit voraussichtlich einem Misstrauensvotum stellen, seine Sparpläne stoßen auf Widerstand der Linken und der Rechten. Die Minderheitsregierung des Vertrauten von Präsident Emmanuel Macron ist auf die Stimmen der rechtsnationalen Partei Rassemblement National um Marine Le Pen angewiesen. Sie hat gedroht, ein von der Linksfraktion angekündigtes Misstrauensvotum zu unterstützen.

Staatskrise in Südkorea: Präsident hebt Kriegsrecht wieder aus • Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol das Kriegsrecht wieder aufgehoben, das er erst wenige Stunden zuvor ausgerufen hatte. Yoon warf der Opposition vor, Handlanger Nordkoreas zu sein. Doch das von der Opposition dominierte Parlament stimmte dann dafür, das Kriegsrecht wieder aufzuheben und fordert nun Yoons Rücktritt. Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas zeigten sich über die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechtszutiefst besorgt, ebenso wie Deutschland.

Blauer Wasserstoffspeicher hängt in der Luft.

Riesiger Wasserstoff-Speicher bei Gronau im Bau • Bei Gronau-Epe (Kreis Borken) entsteht ein riesiger Speicher für grünen Wasserstoff - und zwar so groß wie der Kölner Dom. Dafür werden Hohlräume in über 1.000 Metern unter der Erdoberfläche genutzt, die bei der Salzgewinnung entstehen. Der Wasserstoff ist bestimmt für energieintensive Unternehmen wie Stahlwerke oder chemische Betriebe im Ruhrgebiet. Damit die stetig beliefert werden können, muss es eine Reserve geben, dafür der Wasserstoff-Speicher in Gronau-Epe. Investitionskosten: rund 300 Millionen Euro.

NRW-Landtag debattiert über Haushalt • Im NRW -Landtag beginnt heute eine Marathondebatte über den Rekordhaushalt der schwarz-grünen Landesregierung. Das Land plant für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von 105,5 Milliarden Euro ein - knapp drei Milliarden mehr als 2024. Diskussionen dürfte es über die zunächst geplanten Sozialkürzungen von über 80 Millionen Euro geben. Gestern wurde bekannt, dass Schwarz/Grün diese nach zahlreichen Protesten deutlich reduzieren will.

Rur-Brücke in Jülich wird freigegeben • Mehr als zwei Jahren hatte es in Jülich immer wieder Verkehrsprobleme wegen Bauarbeiten an der Rurbrücke gegeben. Wegen Schäden durch das Hochwasser im Jahr 2021 musste sie abgerissen und neugebaut werden. Bis heute Mittag soll die neue Rurbrücke freigegeben werden. Sie ist jetzt sieben Meter breiter. Die Baukosten liegen bei zehn Millionen Euro.

DFB-Pokal: Bielefeld im Viertelfinale, Bayern raus • Im DFB -Pokal hat Bielefeld für eine Überraschung gesorgt. Die Drittliga-Mannschaft besiegte Bundesligist Freiburg zuhause mit 3:1 und hat es damit ins Viertelfinale geschafft. Auch im Spitzenspiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen gab es eine Überraschung: Leverkusen besiegte Bayern mit einem 1:0. Die Bayern spielten nach einer roten Karte für Torwart Neuer ab der 17. Minute in Unterzahl. Neuer flog wegen eines rabbiaten "Bodycheck" gegen Jeremie Frimpong vom Platz.

Zwei der zerstörten Sperren am Weihnachtsmarkt.

Wie geht's weiter mit dem Bochumer Weihnachtsmarkt? • Der Bochumer Weihnachtsmarkt ist gestern geschlossen worden, der Grund: Ein Großteil der mobilen Fahrzeugsperren rund um den Markt waren mutwillig durchlöchert. Die Fahrzeugsperren gehören zum Sicherheitskonzept, um die Durchfahrt für große Fahrzeuge zu verhindern. Ein 42-Jähriger wurde festgenommen - das genaue Motiv war zunächst unklar. Noch ist nicht entschieden, ob der Markt heute wieder öffnen kann.

"Echter" Nikolaus kommt nach Köln • Wolfgang Kimmig-Liebe aus dem Schwarzwald ist der offiziell von Papst Benedikt XVI. gesegnete Nachfolger des Heiligen Nikolaus. Er hat es sich zur Aufgabe, gemacht, im Nikolaus-Gewand Gutes zu tun und das nicht nur am 6. Dezember. Wegen seines Engagement wurde er zum Ehrenbürger der türkischen Stadt Myra, der Heimatstadt des historischen Nikolaus ernannt. Heute kommt Wolfgang Kimmig-Liebe, also der Nikolaus, auf den Heinzelmarkt in Köln.

DAS WETTER IN NRW

Mit Glück lassen sich heute wieder Sternschnuppen sehen.

Erst nass, später trocken - und es "regnet" Sternschnuppen • Morgen wechseln sich dichte Wolken mit kurzen Auflockerungen am Himmel ab. Besonders am Vormittag sind dabei noch Regen-, ab 400 Metern Höhe auch Schneeschauer möglich. Am Nachmittag werden diese dann deutlich seltener und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 6 Grad an, leichter Dauerfrost herrscht lediglich in Lagen oberhalb von 700 Metern. Wenn es dunkel wird, können Sternengucker mit etwas Glück Sternschnuppen der Geminiden beobachten - und zwar nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Tagen. Übrigens: Nach altem Glauben darf man sich etwas wünschen, wenn eine Sternschnuppe vom Himmel fällt.