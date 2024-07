Was für heitere Aussichten: Das Sommerwetter in NRW zeigt sich in der zweiten Wochenhälfte von seiner besten Seite - und das ein paar Tage hintereinander. Wobei der Mittwoch wettermäßig noch etwas unbeständig ist. Nach Angaben der WDR -Wetterredaktion überwiegen in der ersten Tageshälfte die Wolken, dazu sind ein paar Schauer unterwegs. Am Nachmittag scheint die Sonne zwar etwas öfter, dennoch sind einige Quellwolken dicker und bringen weiterhin den ein oder anderen Schauer. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad, in der Eifel rund 21, im Rothaargebirge 18 bis 20 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West mit frischen, in Ostwestfalen-Lippe zum Teil auch noch mit starken Böen.

Am Donnerstag wird das Wetter dann beständiger. Neben meist lockeren oder dünnen Wolken gibt es oft Sonnenschein, es wird sommerlich warm mit 25 bis 29 Grad. Ideale Voraussetzungen also für einen Ausflug ins Freibad oder an den Badesee - oder wenigstens Eisschlecken im Freien in der (Mittags-)Pause.