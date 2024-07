E-Call-Notrufsystem: Tausende Verkehrstote weniger?

System überträgt wichtige Infos an Rettungskräfte

Wenn die Insassen nach einem Unfall nicht mehr ansprechbar sind, nützt der Notruf allerdings nicht wirklich etwas. Deshalb überträgt das System dann automatisch wichtige Infos an die nächste Rettungsstelle in der Nähe; zum Beispiel den Standort, die Uhrzeit des Unfalls und wie viele Menschen im Auto sitzen - das geht aber nur, wenn alle angeschnallt waren. E-Call checkt dabei die Anschnallgurte, nicht das Gewicht auf einem Sitz. Wenn dort eine schwere Tasche steht, wird die nicht als Person erkannt. Die 112-Rettungsleitstellen sind technisch in der Lage, die gesendeten Daten auszulesen.

SOS Taste für medizinische Notfälle

Ein E-Call lässt sich auch manuell auslösen. Dafür gibt es im Auto eine SOS -Taste. Bei einem medizinischen Notfall wie einem Herzinfarkt, kann so schnell Hilfe geholt werden. In solchen Fällen kann E-Call nicht automatisch reagieren, weil das System mit den Airbags zusammenhängt. E-Call funktioniert in allen EU-Ländern. Die 112-Rettungsleitstellen sind technisch in der Lage, die gesendeten Daten auszulesen, Mitarbeitende sind auf das System geschult.

Unsere Quellen:

Polizei Düsseldorf

ADAC

