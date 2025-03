Die Posse hatte bereits vor drei Jahren bundesweit Schlagzeilen gemacht. Sogar Satiresendungen im Fernsehen hatten sich genüsslich darauf gestürzt. Anfang Januar 2022 bekommt Antiquitätenhändler Marianus Krall aus Hilden im Kreis Mettmann Post von der Stadt. Darin wird er aufgefordert, rückwirkend für die Jahre 2018 bis 2021 Steuern für seine beiden Hunde zu bezahlen. Und zwar gut 1.100 Euro.

Vermeintlicher Hundehalter glaubt an Missverständnis

Der Mann staunt nicht schlecht über den Brief, denn er habe überhaupt keine Hunde, beteuert er damals. Und er glaubt, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Um das aufzuklären, schreibt der Händler einen freundlichen Brief an die Stadt Hilden und legt Widerspruch ein. Aber ohne Erfolg, denn danach wird Krall noch mehrfach von der Stadt angeschrieben.



Zum Sachverhalt äußert sich der Mann aber nicht mehr. Deshalb bekommt er Ende Januar 2022 schließlich einen so genannten "Schätzbescheid" . Das Verwaltungsgericht Düsseldorf schreibt in der Ankündigung zur Verhandlung: "Die Stadt ist der Ansicht, der Kläger habe bei der Ermittlung der erforderlichen Angaben nicht mitgewirkt, sodass die Steuer habe geschätzt werden müssen."

Hundesteuer-Posse könnte nach drei Jahren Abschluss finden

Dagegen klagt Marianus Krall nun. Laut Gericht macht er geltend, dass der Bescheid rechtswidrig sei, denn er sei zu keinem Zeitpunkt Hundehalter gewesen. Nun müssen die Richter entscheiden, ob der Mann tatsächlich zahlen muss. Das Urteil soll noch am Freitag fallen.

Städtischer Mitarbeiter soll Facebook-Posts durchleuchtet haben

Die Stadt begründete ihre Vorgehensweise in Sachen Hundesteuer übrigens so: Ein Mitarbeiter habe Fotos von den Hunden im Facebook-Profil des Mannes entdeckt. Krall beteuert aber, dass es sich dabei um die Hunde seiner Tochter handele. Er will der Stadt sogar eine Liste mit allen Hunden und deren Besitzern geschickt haben, die er je gepostet hat.

Ob auch die Frage, warum städtische Mitarbeiter Facebook-Profile der Bürgerinnen und Bürger durchleuchten, Gegenstand der Verhandlung sein wird, ist nicht bekannt.

Unsere Quellen: