Jobben am Fließband statt Chillen am Strand

Aus einer türkisen Plastikkiste nimmt Lina Hacker ein schweres blaues Buch. "Das große Oxfordwörterbuch" steht auf dem Cover. Mit geübten Handgriffen legt die 20-Jährige das Buch in einen Pappkarton, macht einen Haken auf der Bestellliste und schubst die Kiste auf ein Förderband. Mit lautem Zischen und Klackern setzt sich das Band in Bewegung und transportiert die Kiste weiter durch die große Versandhalle des Cornelsen Verlags in Bielefeld.

In der riesigen Halle stehen auf mehreren Etagen vor allem Schülerinnen, Schüler und Studierende an den Förderbändern und verpacken Schulbücher, Romane und Kalender in große Pappkartons. Für sie ist die Arbeit bei beim Verlag der ideale Ferienjob, um sich in der schul- und studienfreien Zeit ein bisschen Geld dazuzuverdienen.

"Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht. Bis zum Start meines Studiums im nächsten Jahr muss ich noch ein bisschen Zeit überbücken und will in dieser Zeit auch herumreisen. Dafür kann ich jetzt hier Geld verdienen" , erklärt Lina.

Die Arbeit am Fließband ist nicht für jeden etwas

Viele Unternehmen bieten keine klassischen Ferienjobs mehr an. Die Einarbeitung wird durch den Fachkräftemangel immer schwieriger. Firmen bevorzugen Bewerber, die länger als nur für ein paar Wochen bleiben wollen. Auch deshalb ist ein Ferienjob bei Cornelsen sehr beliebt. Die Ferienjobber werden nach Tarif bezahlt, die Einsatzzeiten sind flexibel. Lina ist nur über eine Warteliste reingekommen.