Erste E-Autofähre auf dem Rhein

Die „ Konrad-Adenauer “ ist Baujahr 1957. Zeit, die Fähre fit für die Zukunft zu machen. Seit Februar liegt das Schiff auf dem Trockenen. Jetzt geht der Umbau auf der Lux-Werft in Niederkassel (Rhein-Sieg-Kreis) in die finale Phase, auch wenn davon von außen kaum was sehen ist. Das Herz der neuen Technik schlägt im Unterboden.

Brandschutz: Akku-Räume speziell isoliert

Ingo Schneider-Lux zeigt den Batterieraum

" Also, wenn Sie wollen, mit etwas Kletterei kommen wir da hin ", begrüßt uns Ingo Schneider-Lux. Klar wollen wir. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer zwängen wir uns durch einen engen Schacht. Insgesamt gibt es hier zwei Batterie-Räume, jeder Akkupack besteht aus mehreren Einzelzellen. " So viele Akkus auf so engem Raum sind nicht ohne ", erklärt er. Die Bereiche seien speziell isoliert. " Wir können heizen oder kühlen und so die Betriebstemperatur der Akkus immer gleich halten. "

Verkabelung ist eine große Herausforderung