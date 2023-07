Mindestlohn auch bei Ferienjobs? Was dafür und was dagegen spricht

Nicht alle unter 18-Jährigen verdienen unter Mindestlohn

Allerdings sind unter 18-Jährige nicht automatisch vom Mindestlohn ausgeschlossen. Viele Betriebe zahlen heute schon allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den selben Lohn, denn Personal wird gerade in der Gastronomie oft händeringend gesucht.

Kevin Kuhn etwa betreibt in Bochum eine Eisdiele. In den Ferien beschäftigt er mehr als ein Dutzend Schülerinnen und Schüler "Wir sagen immer: Wenn die etwas leisten, dürfen die natürlich auch das gleiche verdienen wie ihre älteren Kolleginnen."

CDU und FDP gegen generelle Ausweitung

Witzel (FDP): "Wir sind skeptisch."

Bei der FDP stößt der Vorstoß von Kevin Kühnert auf Skepsis. "Zu bedenken ist, dass viele dieser Tätigkeiten ansonsten auch entfallen würden, wenn jede Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft auch sofort nach Mindestlohn entlohnt werden müsste" , betont Ralf Witzel, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion. "Und im Übrigen ist es ja so, in vielen Tätigkeiten fallen ja auch noch zusätzliche Einnahmen an, beispielsweise durch Trinkgelder in serviceorientierten Tätigkeiten."

Auch die CDU verweist auf den unterschiedlichen Qualifikationsstand von Jüngeren und Älteren - und regt eine prozentuale Abstufung des Mindestlohns an, nach dem Motto: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei gleicher Qualifikation."

Wer legt den Mindestlohn eigentlich fest?

Der gesetzliche Mindeslohn wurde 2015 in Deutschland eingeführt. Er gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 18 Jahren und teilweise auch für Praktikantinnen und Praktikanten. Bei seiner Einführung betrug der Mindestlohn 8,50 Euro. Seitdem ist er mehrfach angepasst worden.