Regen, Regen, Regen: Was gefühlt schon den ganzen Sommer über Alltag in NRW ist, kommt auch in dieser Woche wieder auf uns zu. Denn am Dienstagnachmittag lugt die Sonne nur sporadisch durch die dicke Wolkendecke hindurch. Statt Badehose und Sonnencreme heißt es vielerorts also erneut Regenschirm und wetterfeste Schuhe.

Schauer und Gewitter stehen nämlich verbreitet auf der Tagesordnung. Laut WDR -Wetterredaktion können diese stellenweise auch kräftig ausfallen - selbst Starkregen und stürmische Böen seien eng begrenzt möglich.

Eine amtliche Unwetterwarnung sprach der DWD für die Kreise Höxter, Lippe und Paderborn aus. Diese gilt bis 16.30 Uhr. Schwere Gewitter bringen örtlich heftige Niederschlagsmengen und Hagel mit sich.

Zum Abend immerhin klingen die Schauer von Westen her langsam ab oder lassen zumindest nach.