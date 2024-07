Siegener Händler ketten E-Bikes Tag und Nacht an

Anfang April gab es die ersten Meldungen aus Paderborn: Durch ein geöffnetes Dach klauten Diebe dort wertvolle E-Bikes. Wenige Tage später schnitten Einbrecher im "House of Bikes" in Siegen das Dach auf, dann in einem Radladen in Olpe, fünf Tage später in Brilon, drei Tage darauf erneut in Siegen, wieder drei Tage später in Attendorn.

Immer die gleiche Methode

Die Einbrecher kletterten auf die Flachdächer der Bikeshops, schnitten ein großes Loch hinein und angelten die darunter stehenden Räder durch das Dach. Auf diese Weise tricksten sie die oft auf Körperwärme reagierenden Alarmanlagen aus und konnten in Ruhe Beute machen - rund 300.000 Euro in elf Fahrradläden.