Laut Flughafen ist im Tagesverlauf noch mit Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Reisende werden gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Flugs zu erkundigen. Mehr als 30 Flüge sind ausgefallen, sechs mussten umgeleitet werden, weil sie nicht landen konnten.

Fluggäste verärgert

Am Umbuchungsschalter von Eurowings ist eine 120 Meter lange Warteschlange.

Unter den Fluggästen war zunächst Chaos ausgebrochen. Vor vielen Schaltern bildeten am Vormittag sich lange Schlangen. Eine Frau, die zum Warten verdammt war, sagte: "Wir haben vielleicht 150 Personen vor uns, die alle bedient werden wollen von Eurowings. Wir wissen nicht, was wir machen sollen." Viele ärgert so eine Blockade, gerade in der Urlaubszeit. Auch viele Familien waren am Mittwochmorgen am Flughafen, teilweise mussten sie mit kleinen Kindern wieder aus den Maschinen aussteigen.

Viele Flüge wurden annulliert.

Für viele war unklar, wie sie denn überhaupt wieder vom Flughafen wegkommen. "Wir sind gerade erst angekommen und haben das unterwegs schon im Radio gehört. Uns amüsiert das überhaupt nicht. Wir würden gerne heute auf eine Hochzeit fliegen und jetzt stehen wir hier" , sagt eine andere Reisende einem WDR-Reporter.

Blockierer klettern durch Zaun aufs Rollfeld

Fünf Mitglieder der "Letzten Generation" hatten sich am frühen Mittwochmorgen auf die Fahrbahn geklebt und den Flugverkehr blockiert. Sie waren durch einen Zaun auf das Gelände des Flughafens Köln-Bonn geklettert. Von dort sollen sie mit Fahrrädern aufs Rollfeld gekommen sein. Die Polizei hat die Besetzer am Vormittag festgenommen.

Gegen 5 Uhr gelangten die Besetzer auf das Flughafengelände und klebten sich dort am Rand einer Start- und Landebahn und einer Zufahrt fest. Die Bundespolizei setzte einen Hubschrauber ein, um mögliche weitere Blockierer zu finden.

Die Polizei musste die festgeklebten Flughafen-Besetzer mit einem speziellen Mittel vom Asphalt lösen.