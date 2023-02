Flughafen Paderborn plant automatisiertes Rollfeld

Es geht um die Flugzeug-Bewegungen von der Parkposition zur Startbahn oder auch nach der Landung zum Gate. Zur Zeit fahren die Flugzeuge diese Strecken aus eigener Kraft. Sie verbrauchen Kerosin und stoßen CO² aus. Das soll sich ändern.

Flughafen will Vorreiter sein

Unter der Regie des Luftfahrt-Experten Stefan Kracht soll das autonome Manövrieren von Flugzeugen vorangebracht werden. So werden wertvolle Beiträge zur Reduktion der Umweltbelastung geleistet. Der Flughafen Paderborn-Lippstadt will damit eine weltweite Führungsrolle in Sachen CO² -freundliche Technologien einnehmen.

Mit insgesamt zwölf Millionen Euro fördert der Bund im Rahmen des Etats für Digitales und Verkehr das Projekt "AeM-Speedport" am Innovationsflughafen Paderborn. Es wird außerdem durch die Unternehmen ADB Safegate und Mototok unterstützt.

Elektrische Schlepper übernehmen Transport

Elektrisch betriebene, autonom fahrende Schlepper sollen die Flugzeuge von A nach B ziehen, das ganze vernetzt und gestützt durch künstliche Intelligenz. Dies geschehe durch ein interaktives Kontrollzentrum, in dem alle Bewegungen der Flugzeuge mittels modernster Sensorik und durch KI -unterstützte Prozesse vorgenommen werden.

Das Flugzeug soll zentral vom Lotsen gesteuert und völlig autonom aus seiner Parkposition zu einem vorherbestimmten Punkt an der Startbahn gebracht werden. " Als erster, voll automatisierter Airport der Zukunft wird der Flughafen Paderborn/Lippstadt weltweit Leadership-Charakter bekommen und für CO² -freundliche Technologien in der Aviation Industrie zukunftweisend sein “, so Kracht.

Über dieses Thema berichten wir im Hörfunkt auf WDR 2 in der Lokalzeit.