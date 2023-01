Wie der Mangel an Handwerkern die Energiewende gefährdet 

Doch das werde das Problem nicht lösen, hält Andreas Oehme dagegen. Die EU -Nachbarländer stünden vor denselben Problemen und in Drittstaaten seien die Branchen so anders geschnitten, dass die Berufsfelder nicht zu unseren passten. " Von weiteren Herausforderungen wie Anwerbung, Anerkennung der Qualifizierung und Sprachförderung ganz abgesehen ", sagt Oehme.

Oehme: " In NRW ist das Gymnasium die neue Hauptschule "

Der WHKT -Geschäftsführer sieht insbesondere die Bildungspolitik in der Pflicht. Das Schulsystem sei zu sehr auf das Erreichen der Hochschulreife ausgerichtet. Dabei sei längst bekannt, dass ein Teil der Schulabgänger nicht studierfähig sei oder nicht studieren möchte. " In NRW ist das Gymnasium die neue Hauptschule. Dabei sind die Jugendlichen nicht schlauer geworden, sie haben jetzt nur andere Abschlüsse und merken oft erst während des Studiums oder danach, dass sie damit gar nichts anfangen können ", sagt Oehme. " Hier brauchen wir eine Umkehr. "

Um das Interesse für handwerkliche Tätigkeiten zu wecken, schlägt er vor, Kinder wieder mehr " bauen und basteln " zu lassen. " Das geht völlig verloren. Schon in der Grundschule ist es ein reines Theoriesystem. Das muss sich ändern. "

Schulministerium: berufliche und akademische Bildung gleichwertig

Die NRW -Landesregierung verweist vor allem auf die sogenannten Berufskollegs als " wesentliche Säule des Bildungssystems in Nordrhein-Westfalen ". Durch viele verschiedene Bildungsgänge würden Berufskollegs erheblich zur Deckung des Bedarfs an qualifizierten Fachkräften in NRW beitragen, heißt es aus dem Schulministerium.

Man wolle zwar die duale Ausbildung und die Berufsschulen stärken. Berufliche und akademische Bildung würden aber als gleichwertig betrachtet. " Handwerkern kommt in Zeiten des Fachkräftemangels und bei der Bewältigung der Bauaufgaben auch im Kontext der Energiewende eine große Bedeutung zu ", sagt ein Ministeriumssprecher. Das gelte aber ebenso für Architekten oder Ingenieure.

Ausbildungsbotschafter in Schulen

Auf den Erfolg politischer Maßnahmen will die Firma Lohmar nicht warten. Die Strategie des Familienbetriebs: Ausbildungsbotschafter. Vier Mitarbeiter besuchen regelmäßig Schulklassen. Weniger, um für das eigene Unternehmen als vielmehr für den Beruf als solches zu werben.

Heizungsbauer Lucas Prominski wirbt als Ausbildungsbotschafter um Fachkräfte

Einer davon ist Lucas Prominski. " Das Interesse ist groß und wir bekommen gute Resonanz über alle Schulformen hinweg. Viele haben Klischees oder falsche Vorstellungen im Kopf und es ist schön, aufklären zu können ", sagt der 24-Jährige. " Ich versuche nicht, etwas zu verkaufen, sondern Einblicke in meinen Arbeitsalltag zu geben. Am Ende ist es auch etwas wert, wenn jemand feststellt, das ist nichts für mich. Ich hätte mir so etwas in meiner eigenen Schulzeit gewünscht ."