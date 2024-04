Flipperfieber in Gronau – Deutscher Meister gesucht

Ein altes Flippergerät ist aufgeklappt, Peter Bergmann-Richter muss eine Schraube nachziehen. Für den 61-Jährigen kein Problem. Der Mann aus Emmerich repariert und restauriert alte Flippergeräte mit links.

Mit 25 Jahren begann seine Leidenschaft für die Spielgeräte, die bis in den 80 e r Jahren noch in vielen Kneipen standen. Heute sind sie meist in Kellerräumen von Flipper-Liebhabern wie Bergmann-Richter zu finden. " 30 Stück habe ich zu Hause im Keller – der ist aber auch 300 qm groß ", sagt der Niederrheiner und lacht.

Peter Bergmann-Richter ist in Gronau im Einsatz

An diesem Wochenende passt seine Frau auf die Geräte auf. Denn Bergmann-Richter ist bis Sonntag hier im Einsatz. Der Gronauer Verein "pinball4fun" ist Ausrichter der offenen Deutschen Flipper-Meisterschaften. Zu tun gibt es da für Bergmann-Richter genug.

Einzelne Flippergeräte sind bis zu 20.000 Euro wert

Flipper fürs Spielen bereit

Neben neuen Geräten stehen hier alte, mechanisch betriebene Flippergeräte aus den 60er Jahren. In der Gronauer Bürgerhalle gibt es kein Gerät doppelt. Alle haben unterschiedliche Motive: Filmhelden wie Bugs Bunny oder James Bond sowie ABBA oder die Beatles strahlen die Spielerinnen und Spieler an, während diese die Flipperkugel ins Gehäuse jagen.

Andreas Harre aus Niedersachsen ist auch in Gronau. Der Niedersachse ist zweifacher Deutscher Meister, außerdem Vizeweltmeister: " Talent, Training und ein bisschen Glück braucht es für einen guten Flipperspieler “, sagt der 61-Jährige. Wie andere Teilnehmer muss auch Harre mehrere Qualifikationsrunden spielen, um sich für die Vorrunde zu qualifizieren.

Alle teilen Flipper-Leidenschaft

Andreas Harre: Volle Konzentration aufs Spiel

Kurze Pause vor der Halle, dann geht Harre zu seinem nächsten Spiel. Seinen Gegner kennt er, wie viele andere Spieler auch. Durch das Flipperspielen sind bereits viele Freundschaften entstanden, alle teilen die Flipper-Leidenschaft. Dann beginnt Harre sein Spiel und wirkt voll konzentriert.

Parallel wischt Peter Bergmann-Richter ein paar alte Flippergeräte mit einem Tuch sauber. Sein Strahlen im Gesicht nimmt an diesem Tag kein Ende. Dann juckt es auch ihn in den Fingern. Er will ein paar Runden spielen – außer Konkurrenz.

