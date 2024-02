Seit dem vergangenen Sommer ist Luis Brauner aus Ascheberg im Münsterland mit seiner Ausbildung fertig. Fliesen an Wände oder auf den Boden kleben, das macht der 19-Jährige jeden Tag. Meistens sind es aber großformatige, eckige Fliesen, oft mehr als einen halben Quadratmeter groß. Diese Präzisionsarbeit beim Training für die WM ist da schon etwas Anderes.

"Das geht eher auf den Kopf als auf den Körper" Luis Brauner, Landessieger Fliesen-, Platten- und Mosaikleger NRW 2023

Wettbewerb für Könner

Die Aufgaben hier in Iserlohn sind etwas für Könner. Weil die Weltmeisterschaft im Oktober in Frankreich stattfindet, werden zwei typisch französische Motive gefliest: ein Dom und ein Hahn aus verschiedenfarbigen Fliesen, jeweils 15 mal 15 Zentimeter groß. Für die Wandbilder müssen die Fliesenleger viele Teil zuschneiden. Vor allem die Rundungen haben es in sich.

Mit Liebe zur Perfektion

NRW-Landessieger Luis Brauner mit seinem Fliesenwerk

Auch wenn mal eine Ecke abbricht - sich aufregen hilft nicht, findet Luis Brauner. " Das geht eher auf den Kopf als auf den Körper ", sagt er. Mit Ruhe, einem guten Auge und Liebe zur Perfektion ist der diesjährige Teilnehmer im Vorentscheid vergangenes Jahr Landessieger der Fliesenleger in Nordrhein-Westfalen geworden. Bei der anschließenden Deutschen Meisterschaft hat er die Silbermedaille geholt.

Wenig Zeit für Details

" Jeder hat woanders Schwierigkeiten, man kann sich bei jedem etwas abgucken," sagt Luis Brauner. Gerade ist er nicht ganz zufrieden mit sich, würde gerne ein paar Fliesen noch mal neu zuschneiden. Doch dafür hat er keine Zeit mehr, er muss ja alles noch verfugen. Immerhin - mit der kleinen runden Fliese hat er das letzte Teil geklebt. Es ist das Auge eines Hahns.

Eine Fliesenlegerin und fünf Fliesenleger messen sich in dieser Woche in Iserlohn. Alle sechs wollen Deutschland bei der WM vertreten Es ist die erste von vier Runden. Am Freitag entscheidet sich, wer mit zur Fliesenleger-Weltmeisterschaft im französischen Lyon darf.

