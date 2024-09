Fliegerbombe in den Paderwiesen soll Sonntag entschärft werden

Bei der Bombe handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe. Sie ist rund eine halbe Tonne schwer und war am Mittwoch in etwa sechs Metern Tiefe geortet worden.

Weil die Paderwiesen mitten im Stadtgebiet liegen, müssen am Sonntag alle Menschen in einem Radius von 500 Metern um den Fundort vorübergehend ihre Häuser verlassen. Das betrifft mehr als 3.000 Anwohner.

Krankenhaus und Altenhilfe müssen evakuiert werden

In dem Evakuierungsgebiet liegen 535 Gebäude, darunter auch das Evangelische Krankenhaus und die Altenhilfe des Johannisstifts. Das macht die Situation noch mal komplizierter.

Das Krankenhaus beherbergt derzeit 60 Patienten. Sie werden bereits am Samstag in das Brüderkrankenhaus verlegt. Untern ihnen sind zum Glück keine Intensivpatienten.

In der Altenhilfe des Johannisstifts leben mehr als 200 Bewohner, nicht wenige von ihnen haben Demenz. Um den Demenzkranken möglichst wenig Unruhe in die Tagesabläufe zu bringen, werden alle Altenheimbewohner zusammen mit dem Personal erst am Sonntagmorgen evakuiert.

Evakuierung mit Shuttlebussen

Die Stadt Paderborn bietet in der Mensa des Pelizaeus-Gymnasiums und in der Sporthalle des Reismann-Gymnasiums Anlaufpunkte für Betroffene an. Sie können durch extra eingesetzte Shuttlebusse des Pader-Sprinters erreicht werden.

Nachdem alle Menschen in dem Gebiet evakuiert worden sind, soll am Sonntag gegen 12 Uhr mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden.

