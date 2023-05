FameLab-Finale in Bielefeld: Komplexe Forschung einfach erklärt

Zum ersten Mal haben es ausschließlich Frauen in die Endrunde von „ FameLab Germany “ geschafft. Insgesamt stehen sich acht Kandidatinnen in der Bielefelder Oetker-Halle gegenüber und präsentieren ihr selbstgewähltes Forschungsthema der Jury und dem Publikum. Erwartet werden rund 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zwei Teilnehmerinnen von der Uni Bielefeld

Die Kandidatinnen haben sich zuvor in regionalen Vorentscheiden in Bielefeld, Dresden, Karlsruhe und Regensburg qualifiziert. Mit Isa Kleine-Bekel (Fachgebiet Physik) und Johanna Nelker (Fachgebiet Bodenmetagenomik) nehmen gleich zwei Nachwuchsforscherinnen der Universität Bielefeld am Finale teil.

Leicht verdauliche Reise durch den Darm

Bei der dreiminütigen Präsentation ist an Hilfsmitteln all das erlaubt, was die Vortragenden auf die Bühne tragen können. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Johanna Nelkner aus Bielefeld.

Die Biologin Johanna Nelkner überzeugte im Vorentscheid zum Beispiel mit ihrem poetischen und dennoch leicht verdaulichen Vortrag " Bifidos Reise - mit Charme durch den Darm ". Mittlerweile hat die junge Mutter sogar ein Kinderbuch zu dem Thema veröffentlicht.

Gewinnerin vertritt Deutschland beim Weltfinale

Die Gewinnerin qualifiziert sich für das Weltfinale und wird Deutschland vertreten. Zusätzlich wird ein Publikumspreis vergeben für den aus Sicht der Zuschauer spannendsten und unterhaltsamsten Vortrag.