Die Staatsanwaltschaft Siegen prüft die letzten Beweismittel, darunter ein Handy. Bislang gilt es als sicher, dass es keinen Prozess geben wird, weil die beiden Mädchen wegen ihres Alters strafunmündig sind. Wann genau die Ermittlungen abgeschlossen sind, ist unklar.

Dorfgemeinschaft funktioniert

Am Tatort in Freudenberg finden sich immer noch viele Zeichen der Anteilnahme - Stofftiere, Kerzen, kurze Briefe. Bürgermeisterin Nicole Reschke sagt, dass es trotz des Geschehenen nicht zu einer Spaltung in den Dörfern der Eltern der Täterinnen gekommen sei. " Von Anfang an haben die Dorfgemeinschaften als Stütze fungiert. Der Hass kam von außen ", so Reschke. Immer wieder hatte es auf Facebook und Tiktok Hasskommentare gegen die mutmaßlichen Täterinnen gegeben. Wie aus Ermittlerkreisen bekannt wurde, hatten soziale Medien auch als möglicher Auslöser und Motiv für die Tat eine Rolle gespielt.

Therapeutische Betreuung