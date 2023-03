Getötete Luise aus Freudenberg: Wie spricht man mit Kindern darüber?

Für Kinder ist das Ganze mindestens so verwirrend wie für Erwachsene. Wie also sprechen Eltern am besten darüber mit ihren Kindern? Pfarrer Albrecht Roebke koordiniert die evangelische Notfallseelsorge in der Region Bonn/Rhein-Sieg und begegnet dabei oft auch traumatisierten Kindern.

Nur reden, wenn das Kind Bedarf hat

Notfallseelsorger und Vater: Albrecht Roebke

Ganz wichtig, sagt Roebke: Kinder nicht proaktiv auf das Thema ansprechen, wenn sie nicht von selber damit anfangen. Denn gerade Jüngere ließen diese Nachrichten womöglich gar nicht an sich heran. Seine Erfahrung: " Kinder haben auch das Recht, ein Thema zu verdrängen – wenn es ihnen damit besser geht. "

Wenn sich aber andeutet, dass sich das Kind mit der Geschichte beschäftigt, dann am besten " soft " anfangen: Vorsichtig herausfinden, was es überhaupt mitbekommen hat. Sind es nachrichtliche Informationen oder eher Gerüchte, die auf dem Schulhof kursieren? "Dann weiß ich schon mal, worauf die gerade herumkauen " - denn oft seien das ganz andere Aspekte, als Erwachsene vermuten, sagt der Seelsorger, der selber Vater ist.

Und abhängig vom Alter seien die Fragen, die aufkommen, auch sehr unterschiedlich. Fünfjährige beispielsweise müssten erst einmal verstehen, was genau die Erwachsenen an diesem Ereignis unnormal finden. Ältere machen sich eher Sorgen, ob ihnen selber so etwas mit der eigenen Freundin auch passieren könnte.

Die wichtigsten Tipps im Gespräch mit Kindern:

Grundsätzlich immer wieder klarmachen: Das Ereignis ist schrecklich, so etwas passiert aber ganz, ganz selten.

Immer bei der Wahrheit bleiben: Details zum Beispiel zu den Messerstichen sollte man nicht erwähnen, wenn das Kind nicht explizit danach fragt, sagt Roebke. Wenn es sich aber doch Gedanken dazu macht, dann offen sagen, was man weiß. " In diesem Fall werden wir wahrscheinlich wenig Details je erfahren – dann sollte man auch das so kommunizieren." Sonst gehe beim Kind das Kopfkino los. Am besten erklären: "Es weiß keiner genau, was passiert ist." Damit könnten Kinder besser umgehen.

Zugeben, dass man das Geschehen selber nicht versteht, dass man fassungslos ist. Dass man auch nicht weiß, wie Kinder so etwas tun können. "Das erlaubt Kindern ihre eigene Fassungslosigkeit."

In den Sozialen Medien werden die beiden Täterinnen gerade teils wie Monster beschrieben. Auch das kann Kinder verängstigen. Dann gelte es, in direktem Bezug zu den beiden Mädchen klarzustellen:

Die zwei sind jetzt nicht mehr gefährlich, sie laufen nicht frei herum. Sie werden zwar nicht von einem Gericht bestraft, aber dennoch verurteilt.

Davon abgesehen, ist Roebke überzeugt, seien viele Kinder gar nicht so entsetzt darüber, dass Kinder töten können, wie Erwachsene. "Die wissen vom Schulhof ganz gut, dass andere Kinder böse sein können."