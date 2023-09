Strafanzeigen wegen Pädophilie-Gerücht in Lüdenscheid

Am Ende stellte sich der Vorfall, der am Donnerstag auf der Wiesenstraße in Lüdenscheid passiert war, als ein großes Missverständnis heraus. Die Polizei hat dennoch Strafverfahren gegen mehrere Personen eingeleitet, die die Falschmeldung in den sozialen Medien verbreitet haben.

Gegen 15 Uhr war ein Mann mit seinem Auto auf der Wiesenstraße unterwegs und bemerkte ein weinendes zehnjähriges Kind. Es saß auf dem Gehweg. Der Mann hielt an, um sich um das Kind zu kümmern und bot an, es nach Hause zu fahren. Wie die Polizei erklärte, sei das Kind daraufhin freiwillig und selbstständig in den Wagen des Mannes eingestiegen.

35-Jähriger deutete die Situation offenbar falsch