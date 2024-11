Der Himmel ist grau an diesem Vormittag in Halver im Sauerland, der Boden ist matschig. Als Sarah Neßhöver die Nordmanntanne mit der gelben Bügelsäge fällen will, schüttelt sie viele Regentropfen aus den Zweigen auf ihr schönes Kleid, in dem sie sichtlich friert. Die 23-Jährige ist erleichtert, als der armdicke Stamm endlich durchgesägt ist.

Weil ich weiß, wie viel Freude die Familien an so einem schönen Baum im Wohnzimmer haben. Sarah Neßhöver, deutsche Weihnachtsbaumkönigin

Sarah Neßhöver ist die diesjährige Weihnachtsbaumkönigin

Sarah Neßhöver ist die diesjährige Weihnachtsbaumkönigin. Und mit dem ersten von ihr gefällten Baum im Sauerland ist die Weihnachtsbaumsaison in NRW offiziell eröffnet. Auch wenn die Hofbesitzer schon vorher damit begonnen hatten, Bäume zu fällen, in Netze zu stecken und zu verschicken.

Sieben Millionen Weihnachtsbäume pro Jahr kommen aus dem Sauerland

Firmen, Hotels, Banken und Weihnachtsmärkte - viele wollen die Bäume schon jetzt haben und dekorieren. Auch Privatleute warten längst nicht mehr bis kurz vor dem Fest, um ihren Baum aufzustellen.

Für viele ist die Tanne inzwischen ein Adventsbaum. Dafür fliegt er schon zum Jahreswechsel wieder raus. Eberhard Hennecke, Sprecher der Weihnachtsbaumerzeuger NRW

Auch die neun Meter hohe Tanne für den Weihnachtsmarkt in Halver wurde gefällt

Die Bäume werden nicht nur früher gekauft. Viele Familien erwarten auch ein Programm drumherum. Planwagenfahrten, Stockbrotfeuer, Würstchen, Waffeln und Glühwein gehören dazu. Auch beim Hof Tacke in Halver, wo 1970 die ersten Weihnachtsbäume angepflanzt wurden.

Bis zu eineinhalb Stunden Autofahrt nehmen die Käufer auf sich, um ihren Baum gemeinsam mit der Familie direkt vor Ort auszusuchen und meistens auch selbst abzusägen. Immer dabei ist das gute Gefühl, regional einzukaufen und einen wirklich frischen Baum zu bekommen.

Tipps für längere Weihnachtsbaum-Haltbarkeit

Die Tanne wird durch einen riesigen Trichter gezogen und für den Transport zum Marktplatz eingenetzt

Wer lieber zum fertig geschnittenen Baum greift, hat auch hier die Möglichkeit, die Haltbarkeit zu verlängern. " Da ist es gut, die noch einmal eben anzuschneiden, dass unten die Poren offen sind, und dann auf jeden Fall in Wasser stellen ", rät Heiko Tacke, Weihnachtsbaumerzeuger aus Halver.

22 Euro pro Meter kostet die beliebte Nordmanntanne in diesem Jahr auf Hof Tacke - etwas mehr als in der vorigen Saison. In den Städten können die Tannen mit bis zu 30 Euro pro Meter deutlich teurer sein.

18 Meter hohe Giganten

Auf Hof Tacke gibt es neben den wohnzimmertauglichen Größen auch bis zu 18 Meter hohe Weihnachtsbaum-Giganten. Das Exemplar für den Weihnachtsmarkt in Halver misst "nur" stattliche neun Meter. Auch er wird heute zum Saisonauftakt gefällt, durch einen speziell angefertigten Trichter gezogen und so für den Transport ins Netz gesteckt.

Weihnachtsbaumkönigin Sarah Neßhöver darf sich noch ins Goldene Buch der Kleinstadt Halver eintragen. Darin haben sich schon Politiker und ein Astronaut verewigt. Eine Majestät war bisher aber noch nicht dabei.

