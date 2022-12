Schleuserbande: Durchsuchungen in Siegen

Die Verdächtigen sollen rund 300 Flüchtlinge überwiegend über die Balkanroute nach Deutschland gebracht haben - in PKW und Kleintransportern. Dafür sollen sie von den Menschen bis zu 10.000 Euro kassiert haben, so ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei in Pirna.

Ermittlungen laufen seit Monaten

Die ersten Verdachtsfälle waren an der deutsch-tschechischen und deutsch-polnischen Grenze aufgefallen. Die Ermittlungen laufen demnach schon seit Monaten.

In Berlin und in Forst in Brandenburg sind bereits vier Verdächtige fest genommen worden. Auch in Siegen wird eine Person mit Haftbefehl gesucht. Ziel der Durchsuchungen war, Beweismittel zu finden und sicher zu stellen.