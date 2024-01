Drohne behindert Rettungshubschrauber nach Frontalzusammenstoß

Es ist 20:18 Uhr, als der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr in Menden eingeht: schwerer Verkehrsunfall auf der Hönnetalstraße in Oberrödinghausen. Ein Audi war in einer Kurve in die Gegenfahrbahn geraten.

Ein erstes Auto kann noch ausweichen, der dahinter fahrende BMW schafft es nicht - beide Autos stoßen frontal zusammen.

An der Unfallstelle warten fünf Menschen mit unterschiedlich schweren Verletzungen auf die Rettungskräfte. Feuerwehr und Rettungsdienst rücken sofort mit vier Rettungswagen und drei Notärzten aus.

Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr

Einer ist so schwer verletzt, dass sein Leben in Gefahr ist. Er wird am Unfallort stabilisiert und soll dann schnellstmöglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Dortmund geflogen werden.

Fünf Männer wurden verletzt, einer sogar lebensgefährlich.

Während die übrigen Patienten mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert werden, richtet die Feuerwehr einen Landeplatz für den Rettungshubschrauber "Christoph Westfalen" ein. Der kommt auch zügig.

Hubschrauber kann nicht landen

Doch als sich der "Christoph Westfalen" im Landeanflug befindet, bemerken die Einsatzkräfte eine direkt über der Unfallstelle fliegende Drohne. Über Funk informieren sie sofort die Hubschrauberbesatzung.

Der eingerichtete Hubschrauberlandeplatz kann nicht genutzt werden.

Der Pilot entscheidet: abdrehen, aus Sicherheitsgründen. Stattdessen landet er an der sechs Kilometer entfernten Feuerwache. Der schwerstverletzte Patient muss mit einem Rettungswagen dorthin transportiert werden.

Flugverbotszone Unfallstelle: Polizei ermittelt

Die Rettungsmaßnahmen haben sich wegen der Drohne stark verzögert. Deshalb dürfen Unfallstellen und Einsatzorte generell nicht mit Drohnen überflogen werden, so die Polizei.