Wohin mit der Drogenszene in Münster?

Bis zu 150 Menschen suchen jeden Tag Hilfe in den Konsum- und Beratungsräumen des "Indro". Die Drogenberatungsstelle am Ostausgang des Bahnhofs von Münster leidet unter akutem Platzmangel.

Andrang vor der Beratungsstelle

Morgens um zehn hat sich schon eine lange Schlange vor der Tür des Indro gebildet. Dann öffnen die Mitarbeiter die Tür. Die Menschen strömen herein, viele sichtbar nervös. Der Suchtdruck ist deutlich zu spüren.

Tommy raucht manchmal für 100 Euro am Tag Heroin

Tommy (Name geändert) ist einer der ersten, die an diesem Morgen einen der sechs Plätze im Konsumraum bekommen. In der Raucherkabine hinter einem dicken Plastikvorhang erhitzt er auf einer Alufolie sein mitgebrachtes Heroin. " Heute habe ich einen Zwanni, darum rauche ich für zwanzig Euro, manchmal rauche ich aber auch für hundert am Tag ."

Halt verloren - mit Drogen angefangen