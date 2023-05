Trauer im Duisburger Zoo: Delfinbaby Domingo ist tot

Erst vor sieben Monaten hatte der Duisburger Zoo die Geburt des Delfinbabys gefeiert. Nun ist Domingo am vergangenen Wochenende unerwartet gestorben. In einer langen Stellungnahme in den sozialen Medien berichtet der Zoo heute von einem tragischen Unfall.

Domingo ist seiner Mutter kaum von der Seite gewichen

Bis vergangenen Samstag habe sich das Jungtier unauffällig und altersgemäß entwickelt, am Nachmittag soll der kleine Delfin dann plötzlich umher getaumelt sein. Eine vom Zoo in Auftrag gegebene pathologische Untersuchung habe ergeben, dass das Jungtier an einer Schädelfraktur gestorben sei, heißt es weiter.

Kein gezielter Angriff auf das Jungtier

Mutmaßlich habe sich Domingo während des Spielens zwischen erwachsenen Artgenossen verletzt. Es sei wahrscheinlich, dass das Jungtier dabei versehentlich von einer Schwanzflosse getroffen worden ist.

"Junge Delfine stehen unter dem Schutz der Familie, Domingo war ein fester Bestandteil der Gruppe. Von einer absichtlichen Handlung gehen wir daher nicht aus." Zootierärztin Dr. Kerstin Ternes

Bevor das Jungtier am Samstag endgültig aus der Anlage geborgen wurde, sei die Delfinfamilie in der Nähe des verstorbenen Jungtiers geblieben, heißt es in den Schilderungen des Vorfalls. Danach hätten die Tiere wieder mit ihrem normalen Spielverhalten begonnen, sagt Kerstin Ternes.

Zootierärztin Dr. Kerstin Ternes hat den Babydelfin betreut

" Aus menschlicher Sicht kann es schwierig sein zu verstehen, dass die Tiere sehr schnell zum Alltag übergegangen sind. Wildtiere haben aber kaum eine andere Wahl, denn in der Wildbahn kämpfen sie in der Regel täglich ums Überleben. Tiere, die Schwäche zeigen, laufen Gefahr ihr eigenes Überleben zu gefährden ", erklärt die Zootierärztin und Delfinexpertin.

" Unsere Großen Tümmler haben arttypisches Verhalten gezeigt, das uns nicht wundert und auch in der Wildbahn genau so üblich ist. "

Tierschutzorganisationen kritisieren Delfin-Haltung

Protestaktion im August 2022

Domingo war zuletzt der Star im Duisburger Zoo. Er wich die ersten Wochen seiner Mama Debbie fast nie von der Seite, drehte schüchtern seine Runden durchs Delfinarium. Auch in der Vergangenheit kam es schon vor, dass hier Jungtiere starben. Delfinbabys sind sehr sensibel.

Tierschutzorganisationen kritisieren immer wieder die Haltung von Delfinen. In Duisburg gab es erst vor wenigen Tagen wieder Proteste während einer Delfin-Show, die daraufhin abgebrochen werden musste.