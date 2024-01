Deichwacht in Petershagen: "Man hofft jedes Mal, dass es nicht schlimmer wird"

" Hier ist ein gefährlicher Punkt, der beobachtet werden muss ", sagt Hartmut Precht, kniet sich hin und fühlt mit seiner Hand in ein kleines Loch im Deichboden: "Ein Kaninchenbau oder so was scheint das zu sein. Das Wasser könnte das aushöhlen und dann besteht die Gefahr eines Durchbruchs."

Kaninchenbauten können zur Gefahr werden

Der Boden des grünen Weser-Deichs ist weich, besorgt schaut der 68-Jährige auf seine Hand, an der nasse Erdreste kleben. "Das habe ich jetzt ganz frisch entdeckt. " Im Notfall müsste diese Stelle mit Sandsäcken verstärkt werden. Der Deich ist in die Jahre gekommen, auch deshalb engagiert sich Precht ehrenamtlich. Seine Beobachtungen teilt er mit der Stadt Petershagen.

Hochwasser sorgt für arbeitsreiche Weihnachtstage

Precht steht wieder auf und stapft weiter. Hinter dem Rentner liegen anstrengende Tage: " Von entspannten und ruhigen Weihnachtsfeiertagen konnte keine Rede sein. Es war ein arbeitsreiches Jahresende für alle Beteiligten." Zwischen dem 1. Weihnachtsfeiertag und dem Jahreswechsel war er täglich zur Kontrolltour am Deich unterwegs.

"Das stand alles unter Wasser" Hartmut Precht