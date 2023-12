Löcher im Deich in Hamm entdeckt - Situation am Ruhrdeich in Oberhausen kritisch

In Hamm drückt das Hochwasser auf einen Schutzdeich der Ahse, eines Zuflusses der Lippe. In einem Deich an der Soester Straße wurden am Montag mehrere Löcher gefunden. Aktuell sind Helfer und Einsatzkräfte dabei, diese Löcher zu stopfen. Nach Rücksprache mit dem THW erklärte die Feuerwehr am Montagabend gegenüber dem WDR: Die Wahrscheinlichkeit eines Dammbruchs sei gering. Für Anwohner bestehe noch kein Handlungsbedarf.

Menschenkette reicht Sandsäcke weiter

Die Feuerwehr Hamm und das THW sind aktuell nach eigenen Angaben mit etwa 200 Einsatzkräften vor Ort. Es werden laut Feuerwehr derzeit 20.000 bis 25.000 Sandsäcke aufgeschichtet, um den Deich zu stabilisieren. Dabei helfen etliche Menschen. Sie stehen in einer Kette auf dem Damm verteilt und geben sich die Sandsäcke weiter. Experten des THW platzieren die Säcke vor den Löchern im Deich, um den Wasserfluss zu stoppen.

Die Polizei hat die Soester Straße am Montag teils gesperrt, rund um die Einsatzstelle ist die Straße ebenfalls abgeriegelt. Wasser, das durch die Löcher gesickert ist, werde zurückgepumpt, erklärt die Feuerwehr. Viel Wasser sei das bisher aber nicht. Das THW hat starke Pumpen mitgebracht, die das Wasser mit einer Leistung von bis zu 8000 Liter pro Minute abpumpen können.

Sollte sich die Situation entgegen der aktuellen Prognose zuspitzen und es zu einem Deichbruch kommen, würden mehrere Millionen Liter Wasser die Wohngebiete rund um die Soester Straße fluten.

Allgemeine Vorkehrungen, die Anwohner bei Hochwasser treffen sollten

Anwohner, die in vom Hochwasser betroffenen Gebieten wohnen, werden im Allgemeinen aufgefordert Vorkehrungen treffen. Dazu gehören unter anderem:

Meiden Sie das betroffene Gebiet.

Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen.

Halten Sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser abfließen kann.

Bereiten Sie sich auf eine Evakuierung vor.

Nehmen Sie nur das Notwendigste mit, insbesondere Ausweise und Bargeld.

Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern.

Ruhrdeich: Stadt Oberhausen in Alarmbereitschaft

Auch in Oberhausen am Ruhrdeich besteht die Gefahr eines Deichbruchs. Aktuell gilt die Lage aber als " unter Kontrolle ", man sei aber im " Kontrollmodus ", sagte ein Sprecher der Stadt Oberhausen. Die Behörde bleibe in Alarmbereitschaft, das THW sichere den Deich. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt.



Zum Schutz des Deiches wurden 50 Bäume gefällt. Außerdem wurde landseitig Kies aufgeschüttet, um den Deich zu schützen. Oben auf lagern noch einmal 15.000 Sandsäcke und Fleeceplanen.



Die Stadt Oberhausen hat außerdem einen eigenen Pegel installiert und gleicht diesen mit der Ruhr in Hattingen ab. Steigt dort der Pegelstand, würde es zwei bis drei Stunden dauern, bis das Wasser dann in Oberhausen wäre.

