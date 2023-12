Hochwasser in NRW: Keine Entwarnung

Westfalen:

Im Nordosten NRW s macht die Weser den Menschen zu schaffen. An der Weser sind die Pegelstände zwar leicht gefallen. Endgültige Entwarnung heißt das aber noch nicht. Rund um eine Firma in Vlotho - eine ehemalige Werft an der Weser - drückt das Wasser von unten rein. Die Deiche sind löchrig, haben aber bisher gehalten. Die Feuerwehr hat nochmal hunderte Sandsäcke als Reserve gefüllt, falls die aktuelle Zahl der Säcke am Deich nicht mehr reicht. Alle zwölf Stunden wird das durch die Feuerwehr überprüft.

In Bad Oeynhausen sind immer noch rund ein Dutzend Häuser vom Wasser eingeschlossen, die Nachbarn helfen sich gegenseitig mit Traktoren. Am Weser-Werre-Kuss ist der Pegelstand leicht gesunken, Entwarnung geben die Behörden deswegen aber noch nicht.

In Petershagen, wo der Pegel der Weser besonders hoch ist, sind zwar auch Keller vollgelaufen, aber die sanierungsbedürftigen Deiche halten bislang stand. Wenn erstmal kein Starkregen mehr kommt, ist die Lage im Griff, aber der Wasserdruck auf die Deiche bleibt hoch.

Überschwemmung der Aa in Herford

In Bünde und Herford traten die Else und die Aa über die Ufer, bei Brakel im Kreis Höxter die Nethe. Dort musste die Feuerwehr ausrücken, um Keller auszupumpen. In Bünde wurde am Dienstagnachmittag eine Straße aufgerissen, um einen Abfluss von der Else zu schaffen. In Minden sind mehrere Straßen wegen des Hochwassers der Weser gesperrt. Zudem ist hier laut Stadt das Trinkwasser mit Bakterien belastet. Das Gesundheitsamt in Minden hat daher ein Abkochgebot ausgesprochen.