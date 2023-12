So marode sind die Deiche in NRW - das muss getan werden

"Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine angespannte Hochwassersituation" , sagte Umweltminister Oliver Krischer am ersten Weihnachtsfeiertag in Oberhausen, wo er sich über die Lage am Ruhr-Deich informierte. Für eine Entwarnung gebe es noch keinen Anlass – "ganz im Gegenteil" . Angesichts weiterer Regenfälle sei damit zu rechnen, dass die Lage zunächst auch angespannt bleibe.

Minister Oliver Krischer (l.) und Oberhausens OB Daniel Schranz

Der Ruhr-Deich in Oberhausen, der kritische Schwachstellen gezeigt hatte und an dem umfangreiche Maßnahmen zur Deichsicherung eingeleitet worden waren, sei nach aktuellem Stand stabilisiert, so Krischer. Auf X, ehemals Twitter, schrieb er am Montagnachmittag, der Deich sei gesichert, Fachleute sähen derzeit keine Gefahr.

Mit Blick auf den generellen Hochwasserschutz in NRW sagte Krischer in Oberhausen, es gebe zwar deutlichen Sanierungsbedarf. Grundlegend erfüllten Deiche und Hochwasserschutzanlagen aber ihre Funktion.

Wie viele Deiche müssen saniert werden?

Die Deiche an NRW -Flüssen haben insgesamt eine Länge von rund 530 Kilometern. Bei mindestens der Hälfte besteht nach Angaben des zuständigen Landesumweltministeriums Handlungsbedarf.

Derzeit wird geprüft, was genau wie saniert oder neu gebaut werden muss. Seit 2014 gibt es einen Fahrplan, in dem 44 Deich-Sanierungsprojekte festgelegt wurden. Nur sechs sind fertiggestellt. Alle sollten ursprünglich bis 2025 erledigt sein.

Warum verläuft die Sanierung schleppend?

Ein Grund dafür ist der Mangel an Fachkräften in den Bezirksregierungen. Hier werden die Sanierungspläne genehmigt. Für den Neubau oder die Sanierung von Deichen sind Hochwasser-Experten gefragt. Doch hier gibt es seit Jahren zu wenige Leute, die dafür ausgebildet sind.

Umweltminister Oliver Krischer