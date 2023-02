Feuer im Müll-Entsorgungszentrum in Münster

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Am frühen Dienstagmorgen war im vorderen Bereich der Halle, wo regelmäßig Müllfahrzeuge Müll abliefern, Sperrgut in Brand geraten. Die Meldung ging um 6.20 Uhr bei der Feuerwehr Münster ein. Das Feuer breitete sich schnell aus, griff auf den ebenfalls in der Halle lagernden Restmüll über und drohte, sich weiter auszubreiten - auf die Müllaufbereitungsanlage im hinteren Teile der Halle. Das allerdings konnten die 150 Feuerwehrleute verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Radlader schieben den Müll ins Freie

Auch am Nachmittag schafften Feuerwehrleute weiter Müll aus der Halle und löschten ihn in Containern ab. Die Halle gehört zum Entsorgungszentrum der städtischen Abfallwirtschaftsbetriebe Münster ( AWM ) an der Mülldeponie im Stadtteil Coerde. Dort soll es in der Vergangenheit schon häufiger gebrannt haben.

Warnung aufgehoben

Die Feuerwehr hatte zwischenzeitlich eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Anwohner sollten wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Diese Warnung wurde gegen Mittag aber aufgehoben.

AWM fürchten Millionenschaden

Der Chef der Abfallwirtschaftsbetriebe, Patrick Hasenkamp, geht von einem höheren Millionenschaden aus. Zwar konnte verhindert werden, dass die Müllaufbereitungsanlage im hinteren Teil der Halle zerstört wird. " Doch welche Auswirkungen der Brand auf die Technik hat, ist noch nicht abzusehen ", meinte Hasenkamp. Die Anlage ist bis auf Weiteres nicht zu gebrauchen. Für die Haushalte in Münster soll es deshalb aber keine Einschränkungen geben. Restmüll und Sperrgut würden wie gewohnt abgeholt, müssten nun aber erst einmal an einem anderen Ort zwischengelagert werden.

Restmüllaufbereitung im Entsorgungszentrum in Münster

Im Vordergrund: die Halle mit der Restabfallaufbereitungsanlage

Die Halle ist ein wichtiger Bestandteil des Entsorgungszentrums. Nach Informationen der Abfallwirtschaftsbetriebe werden hier mehr als 60.000 Tonnen Restmüll jährlich angeliefert, darunter Hausmüll, Sperrmüll und Gewerbeabfälle. Sie werden in eine spezielle Restmüllaufbereitungsanlage gegeben und dort vorsortiert. Dabei werden Wertstoffe wie Metall, Kunststoffe oder Holz automatisch aussortiert, um sie dann weiter verwerten zu können. Der große Rest - das sind im Jahr etwa 48.000 Tonnen Abfall - geht in eine Müllverbrennungsanlage im niederländischen Hengelo.