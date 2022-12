Möglicher Blackout: Olpe richtet Notfallpunkte ein

Doch nicht nur die Stadt, auch die Bürgerinnen und Bürger sollten für den Fall der Fälle vorsorgen. "Es ist nicht verkehrt, Lebensmittel für ein bis zwei Tage zuhause zu haben“, rät Bürgermeister Weber. "Außerdem genug Trinkwasser, vielleicht ein Radio mit Batterieempfang, Taschenlampen und Kerzen.“ Panikmache und Hamsterkäufe seien aber nicht angebracht.

Kommunen bereiten sich auf Blackouts vor

Auch Arnsberg hat schon einen Vorsorgeplan entwickelt. Wie in Olpe werden im Stadtgebiet 15 Notfalltreffpunkte geschaffen, die mit Funktechnik, Beleuchtung, Wärmequelle und Erste-Hilfe-Paketen ausgestattet sein werden.

Ein Notfallmelde- und Informationspunkt

In Iserlohn arbeitet derzeit ein Krisenstab an Notfallplänen und hat bereits Gespräche mit dem Märkischen Kreis sowie mit Feuerwehr, Polizei und Energieversorger geführt. Auch in Siegen arbeitet eine interne Projektgruppe an Maßnahmen und will diese in Kürze vorstellen.

