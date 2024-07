"Tour de Düsseldorf" rollt durchs Rheinland

Mit lautem Motorengedröne rollt ein Oldtimer nach dem anderen auf den Burgplatz in Düsseldorf. Zum 21. Mal findet im Rahmen des Frankreichfests die "Tour de Düsseldorf" statt. Insgesamt nehmen 150 französische Oldtimer aus der Region, aber auch von weiter weg, wie zum Beispiel aus Belgien und der Schweiz, teil. Das älteste Auto hier ist 100 Jahre alt und hat eine Höchstgeschwindigkeit von rund 50 km/h. Ein Automodell dominiert das Treffen ganz deutlich: Der Citroën DS.

100 Jahre altes Auto bei der Tour de Düsseldorf

Auch Ralf und Elke Reintjes aus Krefeld sind mit ihrem Citroen DS nach Düsseldorf gekommen. Ralf hat sich das 57 Jahre alte Auto vor einem Jahr angeschafft. Für ihn ist damit ein Kindheitstraum wahr geworden. „Ich bin mit dem Auto ja groß geworden. Wenn ich als Kind eine DS gesehen habe, dachte ich damals schon: 'Wow!'. Das Auto war so outstanding, im Vergleich zudem, was damals sonst so gab. Der Wagen ist bis heute echt einmalig!“

Französischer Oldtimer fasziniert bis heute viele

Elke und Ralf Reintjes vor ihrer DS

Diese Faszination teilt er mit allen hier. Plötzlich heißt es „bon voyage“ und es geht los. Langsam fährt die Hydraulik des Wagens hoch und die DS in Metallic Blau rollt über den Burgplatz. Am Straßenrand bleiben immer wieder Menschen stehen, machen Fotos und winken. Für Ralf Reintjes gehört das einfach dazu. „Alle Leute bleiben stehen und warten darauf, dass die Hydraulik rauf und runter fährt. Es ist für viele noch immer ein besonders Erlebnis eine DS zu sehen“.

Es geht über die Rheinbrücke weiter nach Oberkassel. Das Paar ist ein eingespieltes Team. Während Ralf fährt, sorgt Elke dafür, dass sie auf der richtigen Strecke bleiben. Die Route der "Tour de Düsseldorf" ist in jedem Jahr eine andere. Für Elke Reintjes macht genau das den Reiz der Rallye aus. „Das ist das Schöne. Man sieht Ecken, in denen wir noch nie waren und es ist wunderschön.“

Mit der DS wird geschwebt statt gefahren

Schnell ist der Tross zwischen kleinen Ortschaften und Feldern unterwegs. Hier macht sich für Ralf Reintjes das ganz besondere Fahrgefühl bemerkbar. „Das ist wie ein Schweben! Die gleicht alles aus. Die Karosserie bleibt immer gleich. Die schwebt einfach über die Straße. Die Autos heute können nicht das, was eine DS kann.“

Die Teilnehmer der Tour de Düsseldorf auf der Fähre

Es kommt zum ersten Stopp. Alle 150 Oldtimer müssen mit der Fähre über den Rhein setzten. Während die erste Gruppe übersetzt, nutzen Elke und Ralf Reintjes die Zeit um mit den anderen Teilnehmenden zu plaudern. Das Paar nimmt zum vierten Mal an der "Tour de Düsseldorf" teil und noch immer lernen sie neue Gleichgesinnte kennen. In kleinen Grüppchen stehen sie zusammen und unterhalten sich über Lackierungen, Sitze und Baujahre. Schließlich fährt die nächste Gruppe auf die kleine Fähre und setzt über. Bis zum Nachmittag wollen sie zurück in Düsseldorf sein. Für Ralf und Elke Reintjes steht aber schon jetzt fest: Im nächsten Jahr wollen sie wieder dabei sein.

Unsere Quellen: