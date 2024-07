Beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 unterlagen die "Adlerträger" am Samstag (27.07.2024) mit 1:3 (0:1).

In den ersten 15 Minuten näherten sich beide Teams hin und wieder dem gegnerischen Strafraum an, ohne sich allerdings zwingende Chancen zu erarbeiten. Zur Halbstundenmarke war dann Mainz 05 mehr am Drücker und verwertete gleich eine Chance zum Führungstreffer: Armindo Sieb (30.) besorgte das 1:0 für den Bundesligisten.