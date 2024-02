Bistum Münster will 33 Millionen sparen

Die katholische Kirche im Bistum Münster will und muss sparen. In erster Linie sind es die vielen Kirchenaustritte der vergangenen Jahre, die das Bistum dazu zwingen, weiter auf Sparkurs zu bleiben.

In Münster, der zweitgrößten Diözese in NRW , sind schon in den vergangenen Jahren viele Millionen Euro gespart werden. Bis zum kommenden Jahr sollen es noch mal 33 Millionen sein.

Alles kommt auf den Prüfstand

Der Dom in Münster steht nicht auf der Streichliste, viele andere Kirchen schon

Nach Auskunft des Bistums kommt derzeit alles auf den Prüfstand. Pfarreien, Bildungs- und soziale Einrichtungen, die eigene Verwaltung... auch Kitas und Schulen sind im Gespräch. So gut wie überall wird gerade der Rotstift angesetzt. Erst am vergangenen Wochenende hat der Diözesanrat zahlreiche Sparvorschläge empfohlen. Kirchen werden eh schon aufgegeben, Pfarrhäuser auch.

Kitas statt Kirchen

Beispiel Bocholt: In der Stadt im westlichen Münsterland sieht man wie fast überall die Folgen der Schließung oder Umnutzung von Kirchen. Jüngstes Beispiel in Bocholt ist die Heilig-Kreuz-Kirche. Hier soll demnächst eine Kita einziehen. Damit sind bereits vier Kirchen in der Stadt aufgegeben.

"Wir werden manches sein lassen müssen." Dr. Klaus Winterkamp, Generalvikar Bistum Münster