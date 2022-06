Münsters Bischof beurlaubt Dompropst Schulte

Der Vorwurf war nach Angaben des Bistums in dieser Woche bekanntgeworden. Beim Ansprechpartner des Bistums für sexuellen Missbrauch hatte sich eine Person gemeldet und Schulte belastet. Zudem ging über das anonyme Meldeportal eine weitere Anzeige gegen den Dompropst ein, dieses Meldeportal hatte das Bistum erst vor Kurzem eingerichtet.

Anzeigen an Staatsanwaltschaft weitergeleitet

Die Anzeigen wurden der Staatsanwaltschaft weitgeleitet. Das Bistum will zunächst deren Ermittlungen abwarten. Zumindest für diesen Zeitraum bleibt Schulte beurlaubt. Unmittelbar danach soll es eine kirchenrechtliche Voruntersuchung geben.

Schulte ist seit 2010 Offizial und seit 2013 Dompropst. Als Dompropst war er vor allem für die Feier der Gottesdienste zuständig. Als Offizial leitete er das Kirchengericht in Münster.

