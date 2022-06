Nach Missbrauchsgutachten in Münster: Welche Konsequenzen zieht Bischof Felix Genn?

Vier Tage hat sich Bischof Felix Genn Zeit gelassen, die fast 600 Seiten der Studie zu lesen. Aber schon vorher war ihm klar, dass er danach nicht zur Tagesordnung übergehen kann.

" Sehr gewiss bin ich mir, dass eine Bitte um Entschuldigung nicht ausreicht. Mit dem Eingeständnis von Fehlern und ehrlicher Reue muss eine wirkliche Umkehr verbunden sein. Konkret heißt das für mich, es müssen über das, was schon geschehen ist, weitere Konsequenzen im Umgang mit sexuellem Missbrauch gezogen werden. Das ist für mich eine Verpflichtung, an der ich mich messen lassen muss ", so Bischof Felix Genn.

Fünf Historiker der Uni Münster hatten vor wenigen Tagen das Gutachten zu Missbrauchsfällen im Bistum Münster veröffentlicht - mit einem verheerendem Ergebnis: Mehr als 200 Priester haben in den Jahren von 1945 bis 2020 Kindern sexuelle Gewalt angetan. Mindestens 610 Kinder sind Opfer davon geworden, die Dunkelziffer könnte nach Schätzungen bis zu zehn Mal so groß sein.

Grabstätten verschlossen

Erste Schritte hat der Bischof bereits unternommen: Im Paulusdom ist der Zugang zu den Grabstätten seiner Vorgänger mit einem schweren Eisentor verschlossen "Derzeit ist ein Besuch der Grablege nicht möglich", steht auf einem Schild. Die Bischöfe, die dort liegen, haben laut Studie Verbrechen vertuscht und Täter geschützt: Es sind die Bischöfe Michael Keller (verst. 1961), Heinrich Tenhumberg (verst. 1979) und Reinhard Lettmann (verst. 2013).

St.-Paulus-Dom: Ein Zettel weist darauf hin, dass der Besuch der Südturmkapelle und der Grablege derzeit nicht möglich ist.