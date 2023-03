Die Aussichten für junge Menschen ohne Schulabschluss sind schlecht. Rund 70 Prozent von ihnen finden keinen Ausbildungsplatz. Die Studie der Bertelsmann Stiftung stellt zudem fest, dass sie damit auch ein höheres Risiko haben, keinen Arbeitsplatz zu finden.

Eine Vergeudung, die sich Deutschland angesichts des Fachkräftemangels nicht leisten könne, lautet das Fazit des Bildungsforschers Prof . Dr . Klaus Klemm. Im Auftrag der Gütersloher Bertelsmann Stiftung hat er untersucht, wieviele Jugendliche die Schule ohne mindestens einen Hauptschulabschluss verlassen. Im Jahr 2021 waren es 47.500 und damit etwa sechs Prozent der gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler. Seit 2011 stagniert der Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss auf diesem Niveau.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern