Augustdorf: Mieter kritisieren Hausverwaltung

Drei Wohnungen sollen in jüngster Zeit in der Siedlung "Am Dören" in Augustdorf aufgebrochen worden sein. Mieter beschweren sich darüber, dass die neue Hausverwaltung die Türschlösser in der Siedlung ausgetauscht habe. Jetzt seien alle Haustürschlüssel identisch.

Weitere Probleme gebe es mit Müll und besetzten Wohnungen.

" Neue Hausverwaltung nicht erreichbar "

Mieter klagen auch über Müll auf dem Areal

Die Mieter versuchen, die Mängel der Hausverwaltung zu melden. Das sei aber nicht möglich, erklärt Mieterin Anja Geserick: " Die Telefonnummer ruft man an, und dann kommt: die ganzen Mitarbeiter sind im Gespräch, versuchen Sie es später noch einmal. Dann rufe ich eine Stunde später an und immer wieder das Gleiche ." Auch auf E-Mails gebe es keine Antwort.