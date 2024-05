WEITERE NACHRICHTEN

Russischer Hackerangriff • Auch für die USA ist klar: hinter dem Hackerangriff auf die SPD im vergangenen Jahr steckt Russland. Die USA stimme mit Deutschland darüber überein, dass die Aktivitäten vom russischen Geheimdienst GRU und der Gruppe "APT28" ausgeführt worden seien, erklärte am Freitagabend ein Sprecher des US-Außenministeriums. Die Bundesregierung hatte gestern wegen der Hackerattacke auf die SPD den Geschäftsträger der russischen Botschaft ins Auswärtige Amt einbestellt. Der wies die Vorwürfe als " unbegründet " zurück. BSI -Präsidentin Claudia Plattner sprach in den ARD-Tagesthemen von einer " besorgniserregenden Bedrohungslage " und forderte vor allem Firmen in Deutschland auf, noch mehr zu tun, um solche Cyberattacken abzuwehren. Cyberangriffe hatte es auch gegen deutsche Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Rüstung, Luft- und Raumfahrt gegeben.

Grünen-Politiker in Essen angegriffen • Bereits am Abend des 2. Mai sind in Essen-Rüttenscheid zwei Grünen-Politiker angegriffen worden, wie erst am Freitagabend bekannt wurde. Rolf Fliß, 3. Bürgermeister von Essen und der Bundestagsabgeordnete Kai Gehring waren gerade auf dem Rückweg einer Partei-Veranstaltung. Drei Tatverdächtige hätten die Politiker beleidigt und Rolf Fliß geschlagen, so die Polizei, dabei wurde er leicht verletzt. Die Täter sind flüchtig. Es wurde Anzeige erstattet, der Staatsschutz ermittelt.

Bochum testet den Ernstfall • Überschwemmung, Stromausfall, kein Handynetz mehr – was tun, wenn es ernst wird? Um im Krisenfall gezielt reagieren zu können, übt die Stadt Bochum heute den Ernstfall. Die Stadt will sehen, wie die Menschen am schnellsten gewarnt und versorgt werden können. An der Übung nehmen unter anderem Mitarbeiter der Stadt und Mitglieder von THW , der Freiwilligen Feuerwehr und der DLRG teil. Konkret geübt werden organisatorische Abläufe. Die Einsatzkräfte testen unter anderem in einem gespielten Blackout bei Hochwasser die Kommunikationswege.

Demos im Ruhrgebiet für sichere Radwege • Sichere Radwege und eine kinderfreundliche Verkehrsgestaltung - hierfür wollen am Wochenende wieder tausende Radfahrer in zehn Ruhrgebietsstädten demonstrieren. Die größte Demo ist heute in Dortmund geplant. Bei der sogenannten Kidical Mass, einer Familien-Fahrraddemo, geht es diesmal vor allem um sichere Schulwege für Kinder. Die wichtigste Forderung lautet: Die Straßen vor Schulen sollen zu Hol- und Bringzeiten für Autos gesperrt werden.

NRW-Rettungsmedaillen an 14 mutige Menschen verliehen • Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) hat 14 Lebensrettern die Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Bei der feierlichen Zeremonie lobte er ihren mutigen und selbstlosen Einsatz. Die elf ausgezeichneten Männer und drei Frauen hätten ihr eigenes Leben riskiert, um das anderer Menschen zu retten. Darunter zum Beispiel ein Krankenpfleger aus Gladbeck, der Patienten aus einem brennenden Krankenhaus rettete.