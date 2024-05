Lebensretter in Düsseldorf ausgezeichnet

Einer von ihnen ist Mohamad Al Hasan aus Mülheim. Er machte als Paketbote gerade seine Tour, als er sieht, wie ein Passant eine 81-jährige Frau an einem Kiosk mit einem Messer in den Rücken sticht. Er eilt zur Hilfe. "Als ich das Messer in ihrem Rücken gesehen habe, war ich geschockt. Ich hatte Angst, dass sie umfällt und das Messer sich dann noch tiefer in ihren Rücken bohrt" , erinnert sich der Mülheimer.

Mohamad Al Hasan aus Mülheim.

Als die Frau versorgt wird, fährt er dem Täter hinterher und stellt sich dem Mann mutig gegenüber – verhindert so vermutlich Schlimmeres. Damit hat er seine Tochter Rama sehr beeindruckt. "Ich bin so richtig, richtig stolz" , sagt sie über ihren Papa.

Frau auf Brücke umklammert

Kushtrim Hetemi mit Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Kushtrim Hetemi aus Würselen bei Aachen rettete 2021 eine Frau von einer Autobahnbrücke. Sie hatte erst ihr Leben beenden wollen, als sie es sich doch anders überlegte, konnte sie nicht mehr aus eigener Kraft zurück. Der damals 32-jährige steigt aus dem Auto und versucht sie zu retten. "Ich hab durchs Geländer gegriffen und ihr Handgelenk umschlossen. Für mich war nur wichtig, egal was, es einfach festhalten" , erzählt er.

Wie lange das dann gedauert hat, weiß er nicht mehr. Nur, dass es sehr anstregend war. Irgendwann kann er nicht mehr, lässt los. Doch da ist die Feuerwehr bereits da und die Frau landet im Sprungtuch. Kushtrim Hetemi hat ihr das Leben gerettet. Er ist ein Held - aber auch traumatisiert von diesen Eindrücken, die er nie vergessen wird.

Rein ins brennende Haus

Senad Bajraj erhält die Rettungsmedaille des Landes.

Senad Bajraj aus Stadtlohn im Münsterland rannte in eine brennende Wohnung, um eine gehbehinderte Frau dort herauszuholen. "Ich würde auch sagen, dass ich da selber einen Schutzengel hatte, denn die Situation war sehr gefährlich. Es war alles verraucht, dichter schwarzer Qualm. Die Flammen haben an den Seitenwänden hochgeschlagen, der Dachstuhl ist komplett ausgebrannt" , beschreibt er die dramatische Rettung.

Er ist glücklich, am Freitagabend den Preis entgegennehmen zu dürfen. "Es ist richtig geil. Es ist einfach schön. Man kann stolz auf seine Tat sein, weil es eine unbeschreiblich gute Tat ist, für einen selbst, aber auch für die Gesellschaft."

Hilfe unter Einsatz des eigenen Lebens

Alle Retter haben eins gemeinsam: sie haben sich selbst in Gefahr gebracht, um andere zu retten. Einer von ihnen hat dabei tragischerweise sein Leben verloren. Jochen Naßmacher aus Lengericht half 2022 einer Kollegin, die von einem Mann belästigt wurde. Dabei wurde er selbst angegriffen und mit einem Messer so schwer verletzt, dass er kurz darauf starb. Die Auszeichnung wurde daher am Freitag seinem Sohn und seinem Bruder überreicht.

Insgesamt ehrte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in diesem Jahr 14 Menschen mit der Rettunsgmedaille des Landes. Für ihre Zivilcourage und ihren Verdienst für die Gesellschaft.

