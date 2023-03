Ist Heizen mit Wasserstoff wirklich eine Alternative?

Wie kann der Weg in die Wärmewende beschritten werden?

Die Wärmewende muss also her, da sind sich eigentlich alle politischen Akteure einig. Doch beim Weg dahin hört die Einigkeit auf. Während die meisten Experten und Expertinnen sowie die Umweltverbände die Wärmepumpe als Heizung der Zukunft sehen, brachten sowohl FDP als auch CDU zuletzt häufiger den Wasserstoff ins Gespräch. Man könne bestehende Gas-Heizungen umrüsten: "Es kann doch bald Gasheizungen geben, die mit Wasserstoff betrieben werden können", sagte FDP -Fraktionschef Christian Dürr. Auch Jens Spahn von der CDU hatte in diese Richtung argumentiert.

Ramona Mittag von der Verbraucherzentrale

Die meisten Experten sehen die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff zum Heizen aber sehr kritisch. Die Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, Barbara Metz, sprach von "reiner Augenwischerei" . Denn diese Kraftstoffe würden schlichtweg nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dann würden die Kunden tatsächlich weiter mit Gas oder Öl heizen. "Wegen der steigenden CO2-Bepreisung wird das aber immer teurer werden", warnte Energieexpertin Ramona Mittag von der Verbraucherzentrale NRW im Gespräch mit dem WDR .

Wasserstoff hat ein großes Effizienzproblem