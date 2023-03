Aus für Öl- und Gasheizungen ab 2024: Wann Sie Ihre Heizung wirklich ersetzen müssen

Grundsätzlich lässt sich aber sagen:

Fern- oder Nahwärmenetze sind auf dem Land in der Regel nicht vorhanden und daher keine Option.

Erdwärmepumpen sind oftmals eine naheliegendere Lösung, da auf dem Land oft nicht so eng gebaut wird und meist nur wenige Personen in den Haushalten leben.

Auch Luftwärmepumpen sind vielfach eine Option: Diese Anlagen sind zwar in etwa so laut wie ein Fernseher bei Zimmerlautstärke. Wenn die Nachbarn weit genug entfernt sind, stört der entstehende Schall sie aber nicht.

Eine Luftwärmepumpe nutzt die thermische Energie der Umgebungsluft und wandelt diese in Heizwärme um.

Ich bin Eigenheimbesitzer in der Stadt und habe eine alte Öl oder Gasheizung. Welche Optionen gibt es?

Eigenheimbesitzer sind nicht verpflichtet, eine neue Heizung einzubauen. Es sei denn, das Heizsystem ist 30 Jahre in Betrieb. Dann greift die alte Regelung, dass eine Modernisierung erfolgen muss.

Im Gegensatz zum Land hat man in der Stadt aber oftmals die Möglichkeit, sich an ein Fern- oder Nahwärmenetz anschließen zu lassen. Mit dem Anschluss an ein Wärmenetz gilt die "Heizen-mit-Erneuerbaren-Vorgabe als erfüllt ", heißt es aus dem Bau- und dem Wirtschaftsministerium. Denn die Netze sollen in den nächsten Jahren mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Ist ein Anschluss an ein Wärmenetz absehbar, aber noch nicht möglich, gibt es laut der Vorlage übrigens eine Übergangsfrist von 5 Jahren.

Haben Eigenheimbesitzer in der Stadt keine Möglichkeit, das Fernwärmenetz zu nutzen, ist individuell zu prüfen, welche Alternativen es gibt.

Generell lässt sich sagen: