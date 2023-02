Aus für Öl- und Gas-Heizungen soll früher kommen - das müssen Sie jetzt wissen

Aktuell gebe es noch keine finalen Entwürfe, so eine Sprecherin. Doch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scheint aufs Tempo drücken zu wollen. In dem aktuell vorliegenden Referentenentwurf des Wirtschaftsministeriums und des Bauministeriums heißt es nun: "Ab 2024 sollen nur noch neue Heizungsanlagen in Gebäude eingebaut werden, die mindestens 65 Prozent der bereitgestellten Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen." Ohne ein schnelles Umsteuern im Bereich der Gebäudewärme "kann Deutschland weder die Klimaziele erreichen noch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen rasch reduzieren", heißt es zur Begründung.

65 Prozent Erneuerbare - Was bedeutet das für die Verbraucher?

Um die 65 Prozent Erneuerbare zu erhalten, müssen bestehende Öl- und Gasheizungen zu Hybridheizungen umgerüstet werden. "Die einfachste Möglichkeit ist eine Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung", erklärte Ramona Mittag von der Verbraucherzentrale NRW dem WDR. Dann brauche ich die fossile Heizung weniger."