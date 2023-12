Gesundheit, Energie, Steuern, Rente: Was sich 2024 alles ändert

Rente-Beiträge: Der Renten-Beitragssatz bleibt 2024 stabil – das ist die gute Nachricht für Beitragszahler. Wie bisher werden 18,6 Prozent des Bruttoverdienstes an die Rentenkasse abgeführt; Arbeitgeber und Beschäftigte zahlen je die Hälfte.

Renten-Alter: Das reguläre Renteneintrittsalter steigt auf 66 Jahre – für die Menschen des Geburtsjahrgangs 1958. Für alle, die danach geboren wurden, geht es in Zwei-Monats-Schritten weiter: Der 59er Jahrgang kann mit 66 Jahren und zwei Monaten in Rente gehen. Ab Jahrgang 1964 ist dann die Grenze von 67 Jahren erreicht und steigt nicht weiter.

Renten-Besteuerung: Wer 2024 neu in Rente geht, muss 84 Prozent seiner Altersbezüge versteuern – ein Prozent mehr als diejenigen, die 2023 erstmalig Rente bezogen.

Renten-Erhöhung: Steht für 2024 noch nicht fest und wird erst im Frühjahr beschlossen. Aktuelle Prognose: 3,5 Prozent plus.

Mehrwertsteuer: Um den Gaststätten in der Pandemie zu helfen, galt für Essen gehen in den letzten Jahren eine reduzierte Mehrwertsteuer – sieben statt 19 Prozent. Im Januar geht es wieder zurück auf 19 Prozent. Der Gaststättenverband in NRW rechnet damit, dass Restaurant und Kneipen ihre Preise deswegen anheben werden – durchschnittlich um über 14 Prozent. Laut einer Verbandsumfrage sind rund 60 Prozent der Gastronomieunternehmen durch die Mehrwertsteuererhöhung wirtschaftlich hart getroffen. Jeder 20. Betrieb werde schließen müssen. Aber wahrscheinlich nicht nur wegen der neuen alten Mehrwertsteuer.

Das ändert sich für Autofahrer

Führerschein-Tausch: Der Umtausch der alten "Lappen" geht weiter – also der rosafarbenen oder grauen Papierführerscheine. Bis zum 19. Januar müssen Autofahrerinnen der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 ihr Dokument in einen kleinen Führerschein im Scheckkarten-Format aus Plastik umtauschen. Also alle, die in diesem Jahr 59 Jahre oder älter werden. Wer sich danach mit dem alten Führerschein ausweist, muss zehn Euro Verwarngeld zahlen. Und wird aufgefordert, das Dokument zur Kontrolle bei der Polizei vorzulegen.

Assistenz-Systeme: Neue Sicherheitssysteme fürs neu zugelassene Autos werden Pflicht. Dazu gehören ein automatischer Assistent zur besseren Notbremsung, ein Notfall-Spurhalteassistent, ein Müdigkeitswarner, ein Abbiegeassistent und ein Kollisionswarner. Laut einer EU-Verordnung sind diese Assistenten bereits seit fast zwei Jahren für neu entwickelte Autos vorgeschrieben. Ab Juli 2024 sind sie dann Pflicht in allen neu zugelassenen Pkw.

Quellen:

Recherchen der WDR-Wirtschaftsredaktion

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 29.12.2023 auch im Hörfunk: WDR 5 Wirtschaftsmagazin.