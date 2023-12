Fliegen

Die Kerosinsteuer könnte Flugpreise erhöhen

Die Deutsche Presse-Agentur meldet, dass die Spitzen der Ampel-Koalition eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge anstreben. Bislang ist das im gewerblichen Luftverkehr eingesetzte Kerosin von der Energiesteuer befreit. Das soll sich nun offenbar ändern. Die Folge wären höhere Ticketpreise, wenn die Airlines die Kerosinsteuer an die Kunden weitergeben.

Lebensmittel

Indirekte Auswirkungen bei Lebensmitteln möglich

Indirekt könnten die Ampel-Beschlüsse auch hier Auswirkungen haben. Denn die Einigung über den Bundeshaushalt sieht vor, dass bei Steuervergünstigungen für Land- und Forstwirte gekürzt wird. Aktuell können sich solche Betriebe einen Teil der für ihren Kraftstoffverbrauch gezahlten Energiesteuer auf Antrag zurückerstatten lassen. Außerdem sind land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit. Fällt das weg, könnten sich die höheren Ausgaben am Ende beim Preis für den Kunden bemerkbar machen.

E-Autos

Der Umweltbonus soll früher beendet werden

Wer sich ein E-Auto kaufen will, kann sich bislang über staatliche Prämien freuen. Damit soll der Umstieg vom Verbrenner erleichtert werden. Der eigentliche Plan der Bundesregierung war, den sogenannten Umweltbonus bis Ende 2024 laufen zu lassen. Wirtschaftsminister Robert Habeck kündigte am Mittwoch an, dass die Prämien früher beendet werden. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er aber nicht. Bereits gestellte Anträge dürfte das aber nicht betreffen.

Plastik

Die Plastikabgabe könnte an Verbraucher weitergegeben werden

Im Alltag dürfte ein Beschluss nicht direkt zu spüren sein, doch über höhere Preise irgendwann doch bei den Verbrauchern ankommen. Gemeint ist die Plastikabgabe. Bisher zahlte der Bundeshaushalt 1,4 Milliarden Euro für das umweltschädliche Plastik an die EU. Doch damit soll nun Schluss sein.