Buchmesse verschiebt Preisverleihung an palästinensische Autorin

Im vergangenen Jahr erschien erstmals auf Deutsch ein Roman der international renommierten palästinensischen Autorin Adania Shibli. "Eine Nebensache" erzählt von Gewalt und Unrecht, über Geschichte und Vergessen und darüber, was Gewalt macht mit denen, die sie ausüben, und mit denen, die von ihr betroffen sind.

Veranstalter sucht nach geeigneterem Zeitpunkt

Der Roman war 2020 für den International Booker Prize nominiert und sollte am 20. Oktober 2023 auf der Frankfurter Buchmesse mit dem "LiBeraturpreis" ausgezeichnet werden. Doch dazu wird es erst einmal nicht kommen. " Die Preisträgerin wird von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Litprom ist der durchführende Veranstalter und vollständig für die inhaltliche Ausrichtung der Preisvergabe verantwortlich. Angesichts des Terrors gegen Israel sucht Litprom nach einem geeigneten Rahmen der Veranstaltung zu einem Zeitpunkt nach der Buchmesse ", sagte Buchmessen-Direktor Jürgen Boos.

Buchmesse verurteilt Terror der Hamas

Boos veruteilte den Terror der Hamas gegen Israel aufs Schärfste. Der Terror gegen Israel widerspreche allen Werten der Frankfurter Buchmesse. "Die Messe stehe " mit voller Solidarität an der Seite Israels ". Die Buchmesse wolle daher "jüdische und israelische Stimmen auf der Buchmesse nun besonders sichtbar mache n".

PEN-Berlin verteidigt Autorin

Shiblis Roman "Eine Nebensache" war von der Kritik hoch gelobt, aber auch wegen angeblich antisemitischer Klischees kritisiert worden. Der PEN-Berlin hatte am Freitag in einer Presseerklärung die Autorin und ihr Werk verteidigt. „ Kein Buch wird anders, besser, schlechter oder gefährlicher, weil sich die Nachrichtenlage ändert. Entweder ist ein Buch preiswürdig oder nicht. Die schon vor Wochen getroffene Entscheidung der Jury für Shibli war nach meinem Dafürhalten eine sehr gute. Ihr den Preis zu entziehen, wäre politisch wie literarisch grundfalsch ", erklärte PEN-Berlin-Sprecherin Eva Menasse.

Denis Yücel: "Weit von den eindeutig antisemitischen Zeichnungen entfernt"

Auch der zweite Sprecher Denis Yücel ergänzte: „ Man kann die Darstellungen des Romans für treffend oder zu einseitig halten. Jedenfalls ist 'Eine Nebensache' weit von den eindeutig antisemitischen Zeichnungen entfernt, die auf der Documenta zurecht für Kritik sorgten. Und wir haben immer gesagt, dass die Freiheit des Wortes im Zweifel auch das dumme Wort umfasst, die Freiheit der Kunst auch jene der bescheuerten Kunst. Natürlich gibt es Grenzen. Aber um unverrückbare Grenzen zu ziehen und in eindeutigen Fällen wie bei Jubelfeiern für einen Massenmord in aller Deutlichkeit und gegebenenfalls vereins-, straf- und ausländerrechtliche Konsequenzen anzuwenden, muss diesseits dieser Grenze so viel wie möglich sagbar sein ."

Das gelte für den Umgang mit dem Nahost-Konflikt wie für alle anderen kontroversen Themen. " Das etwas sagbar sein muss, bedeutet nicht, dass es außerhalb der Kritik steht. Die Buchmesse sollte der Ort sein, solche Debatten zu führen – und nicht, sie abzuwürge n", so Yücel.

Verbrechen aus dem Jahr 1949 steht im Zentrum des Romans

Shiblis Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Im Zentrum des Romans steht ein Verbrechen aus dem Jahr 1949. Damals, kurz nach der Gründung des Staates Israel, hatte ein Trupp israelischer Soldaten im Grenzgebiet zu Ägypten ein Beduinen-Mädchen festgenommen. Es kam zu einer Massenvergewaltigung, das Mädchen wurde umgebracht und verscharrt.

2003 fanden israelische Journalisten Dokumente über das lange vergessene Verbrechen in Archiven und berichteten darüber in der Tageszeitung "Haaretz". Im ersten Teil des Romans wird das Verbrechen aus der Perspektive des israelischen Kommandeurs geschildert. Im zweiten Teil erzählt eine Palästinenserin aus Ramallah. Sie hat den Haaretz-Artikel gelesen und will nun selbst mehr herausfinden über das namenlose Mädchen. Der Anlass für die Erzählerin ist die "Nebensache" aus dem Titel des Buches: Das Verbrechen geschah auf den Tag genau 25 Jahre vor ihrer eigenen Geburt.

Debatte um Antisemitismus