Gaza-Hilfsgelder: Wir können es nur falsch machen! | MEINUNG

Denn die palästinensische Autonomiebehörde zahlt den Hinterbliebenen von Attentätern, die Israelis ermordet haben, lebenslange monatliche Renten. Sogenannte "Märtyrer-Renten". Auch palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen werden finanziell durch die Behörde unterstützt.

Die Massenmörder der Hamas, die sich in Israel einschlichen, um wahllos Zivilisten zu massakrieren, wissen genau: Im Ernstfall sind ihre Angehörigen versorgt! Palästinenserpräsident Abbas zahlt schließlich die "Märtyrer-Rente".

"Ich meine: Solange es diese 'Mord-Prämien' für Terroristen gibt, müssen Berlin und Brüssel sich fragen: Welche Zahlungen können wir vor diesem Hintergrund rechtfertigen? Welche Spielräume für Terrorfinanzierung schaffen wir indirekt?" Ralph Sina, Kolumnist

Gibt es "unschuldige Hilfe"? Oder nährt jede Hilfe auch den Terrorismus?

Insgesamt 340 Millionen Euro hat die Bundesregierung in den vergangenen zwei Jahren an die Palästinenser überwiesen. Mehr als alle anderen Regierungen in Europa.

Doch der größte Geldgeber für die Palästinenser ist die EU - mit 600 Millionen Euro pro Jahr. Als wichtigster EU -Beitragszahler daran vor allem beteiligt: die Bundesrepublik.

Berlin und Brüssel sind in einer Zwickmühle!

Streichen wir Deutsche alle Hilfszahlungen an die Palästinenserbehörde, dann leidet darunter am meisten die Zivilbevölkerung. Die Terror-Macht der Hamas wird dadurch wahrscheinlich noch größer.

Ohne unsere Hilfszahlungen hätten zum Beispiel das größte Krankenhaus in Gaza und seine zum Teil in Deutschland ausgebildeten Ärzte ihre Operationen längst komplett einstellen müssen. Schon seit langem arbeiten sie unter desaströsen Bedingungen.

Es gibt also gute Argumente, weiterhin zu helfen und Geld an Gaza zu überweisen. In dem klaren Wissen, dass diese Hilfe immer auch missbraucht werden kann.

Ich sehe allerdings geringe Chancen, die Hilfszahlungen als Druck- und Verhandlungsmittel einzusetzen, um alle Geiseln freizubekommen. Die Hamas erschießt drei Monate alte Babys vor den Augen ihrer Mütter. Diese Barbaren verhandeln nicht! Sie lassen sich nicht von Brüssel oder Berlin unter Druck setzen. Die Hamas nimmt ohne zu zucken den tausendfachen Tod von Palästinensern in Kauf. Ihr ist es ausschließlich wichtig, Israel als ohnmächtig vorzuführen. Und den Juden in aller Welt zu zeigen: Ihr habt keinen Schutzraum mehr!

Deshalb müssen wir jetzt nicht nur den Kindern in Gaza helfen. Sondern auch denen in Israel!

Nicht nur Gaza helfen, sondern vor allem Israel!

Statt Gehälter und Renten für den korrupten Hofstaat von Abbas zu bezahlen, sollten Berlin und Brüssel die Angehörigen der Hamas-Opfer in Israel unterstützen. Die Welt muss jetzt ein Zeichen der Solidarität setzen. Allen voran wir Deutsche.

Die Berliner Kantorin Avitall Gerstetter wollte heute Abend Juden und Nicht-Juden zu einer gemeinsamen Veranstaltung einladen. Ich hätte gern daran teilgenommen. Doch der Abend musste abgesagt werden.