WDR-Recherche: Einige NRW-Gesundheitsämter kennen fast alle Ansteckungsorte

Münster und Hochsauerlandkreis als Vorbilder

Von den 36 Gesundheitsämtern, die geantwortet haben, gab mehr als jedes Dritte an, immerhin in der Hälfte der Fälle dokumentieren zu können, wo eine Ansteckung passiert ist. In acht Ämtern gelingt das in der Mehrzahl der Fälle - und in Münster, im Hochsauerlandkreis und im Rheinisch-Bergischen Kreis sogar fast immer.

In Münster beispielsweise konnten in den ersten Februarwochen 92 Prozent der Infektionen einem Umfeld zugeordnet werden. Warum das hier so gut klappt? Dr. Norbert Schulze-Kalthoff, Leiter des Amtes, sagt, Münster habe es dank der relativ niedrigen Fallzahlen leichter, weil seine Mitarbeiter ausführlich mit Betroffenen sprechen können. Wichtig sei aber auch eine gründliche, ausführliche Schulung der Kollegen. Auch eine sinnvolle Software und gute Zusammenarbeit mit anderen Gewerken sei hilfreich.

Gütersloh schaut gezielt nach Häufungen bei Firmen

Auch das Gesundheitsamt Gütersloh steckt viel Energie und Zeit in diese detektivische Arbeit – besonders wenn die Vermutung besteht, dass die Infektion in einer Firma, einer Kita oder anderen größeren Einrichtungen passiert sein könnte. Seit der Kreis wegen der Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen in den Schlagzeilen war, beobachtet das Amt in einem eigenen Programm die Entwicklung der Infektionszahlen und fragt dafür standardmäßig die Namen der Arbeitgeber ab, so dass sich Häufungen früh erkennen lassen.

Anderen Ämtern fehlt Zeit für genauere Analyse

Dass viele Ämter in NRW keine Angaben gemacht haben, muss nicht automatisch heißen, dass dort das Umfeld nicht festgehalten wird. Viele begründeten die fehlende Auskunft damit, dass dafür aufwendige Analysen notwendig seien – und die seien bei der derzeitigen Arbeitsbelastung nicht zu leisten.

So antwortete das Amt in Aachen: "Jeder Index wird zu seinem Umfeld und der möglichen Ansteckung befragt. An das RKI oder Landeszentrum Gesundheit gehen diese Daten nicht." Manche Systeme sind offenbar auch nicht darauf ausgelegt, solche Daten auf Knopfdruck auszugeben. Solingen zum Beispiel verstärkt seit einiger Zeit die Zusammenarbeit von IT und Gesundheitsamt - und konnte jetzt die angefragten Zahlen liefern.