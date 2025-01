Wölfe in NRW: Mehr Nachwuchs, mehr Angriffe auf Weidetiere

Viel Nachwuchs bei Wolfsrudeln in NRW

Einig sind sich Wolfsexperten darüber, dass die dauerhaft in NRW lebende Wolfspopulation weiter gewachsen ist. Aktuell gibt es vier Rudel - jeweils aus Elterntieren und nachgewiesenen Welpen bestehend. Eines der vier Rudel sei erst im Jahr 2024 neu aus Belgien eingewandert und habe im Nationalpark Eifel im August sieben Welpen bekommen. Auch die Rudel im Ebbegebirge im Märkischen Kreis, in Schermbeck im Kreis Wesel und im Rhein-Sieg-Kreis an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz verzeichneten im vergangenen Jahr teils kräftigen Nachwuchs.

Allerdings mache die Zahl der Wölfe in NRW gerade mal ein Prozent der Wolfspopulation in ganz Deutschland aus, sagte eine Sprecherin des NRW-Umweltministeriums dem WDR. Wesentlich stärker verbreitet seien die Tiere in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg- Vorpommern bis nach Niedersachsen. Daher sei auch davon auszugehen, dass immer wieder einzelne Wölfe NRW durchwandern, aber nicht ansässig werden.